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۱ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۳۵

/ با ابتکار یک شرکت سوئدی /

جستجوی تصاویر «صورت» در اینترنت متحول می شود

جستجوی تصاویر «صورت» در اینترنت متحول می شود

یک شرکت اینترنتی فناوری اطلاعات در سوئد به زودی برنامه نرم افزاری را روانه بازار خواهد کرد که با استفاده از آن جستجوی صورت های مشابه با صورت مورد نظر کاربر به آسانی صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه نرم افزاری گرچه مشکل جستجوی اینترنتی را تا حد زیادی از بین برده است با این حال نگرانی هایی در زمینه تجاوز به حریم شخصی افراد را نیز به همراه داشته است.

این برنامه که Polar Rose AB نام دارد، برنامه نرم افزاری رایگان خواهد بود و قابلیت استفاده از آن در رایانه های شخصی و اینترنت هرگونه جستجوی صورت افراد مختلف را آسان خواهد کرد.

این برنامه نرم افزاری بر اساس بررسی دقیق محتوای تصاویر با استفاده از فناوری تشخیص الگویی و قرار دادن صورت های مختلف در این قالب عمل خواهد کرد.

شرکت Polar Rose AB در این خصوص اعلام کرد: به کاربران این اجازه داده خواهد شد تا به تصاویر مورد نظر به همراه جزئیات مربوطه دسترسی داشته باشند.

بر اساس گزارش «زی نیوز» استفاده از این برنامه نرم افزاری در موتورهای جستجوگر «یاهو» و «گوگل» به راحتی انجام خواهد شد.

در این فرآیند از پردازش دو بعدی استفاده شده و به کاربران اجازه داده می شود تا هر صورتی را به قالب برنامه برده و در ادامه به جستجوی صورت های مشابه افراد مختلف بپردازند.

کد مطلب 424772

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