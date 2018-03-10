رسانه ها حقوق شهروندی را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح شنبه در جلسه ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی مازندران گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی در تعطیلات نوروزی از سوی بخش های نظارتی و رسانه ها رصد می شود زیرا ما در دفاع از حقوق شهروندی و منابع عمومی با هیچ کس تعارف نخواهیم کرد.

حسین زادگان اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی از جمله برنامه ها و تاکیدات رییس جمهوری و مورد اهتمام دولت تدبیر و امید است.

وی بار دیگر ملاک ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی را رعایت حقوق شهروندی و رضایت مندی مردم بیان کرد و گفت که بررسی ها و حتی نظرسنجی ها نشان می دهد که با وجود خدمات رسانی خوبی که از سوی دستگاه های اجرایی انجام می شود، همچنان نیازمند افزایش خدمات رسانی به مردم هستیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: باید مدیران ما نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند، تا با ارزیابی درست از عملکردشان بتوانند نقاط ضعف را اصلاح و رضایت مندی مردم را افزایش دهند.

حسین زادگان برون سپاری خدمات و واگذاری آن را به تشکل های مردم نهاد، مسوولیت پذیری دستگاه های اجرایی نسبت به وظایفشان و هماهنگی آنها با یکدیگر را در حوزه خدمات رسانی، راهکار مناسبی برای ارتقاء رضایت مندی مردم بیان کرد و گفت: در نوروز سال جاری سامانه ای برای دریافت شکایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان راه اندازی شد.

حسین زادگان افزود: در این سامانه شکواییه مردمی علاوه بر دستگاه های مرتبط به ستاد تسهیلات نوروزی مستقر در استانداری به عنوان ناظر بر اجرای برنامه ها نیز ارسال می شود و در این سامانه به درستی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد دستگاه های اجرایی رصد می شود.

وی گفت که دستگاه های اجرایی موظفند تا شماره ارتباطی با این سامانه را در تمام مبادی خدمات رسانی به گونه ای قرار دهند تا در دید عموم قرار گیرد و آنها بتوانند نظرات خودشان را ارسال کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: ما باید برنامه ها و طرح های خود را برای خدمات رسانی به مردم با بهره گیری از فضای مجازی اطلاع رسانی کنیم تا شهروندان و مسافران در جریان خدمات دهی ما قرار گیرند.

حسین زادگان، اظهارداشت: فضای مجازی امکان خوبی برای تبلیغات عملکرد دستگاه های اجرایی و آگاهی بخشی از خدمات مورد نیاز مردم در اختیار مدیران قرار داد و باید از این امکان استفاده شود.

وی اضافه کرد: درخواست ما از رسانه ها به عنوان نمایندگان اصلی مردم این است که عملکرد دستگاه های اجرایی را در خدمات رسانی به مردم رصد کنند و نقاط ضعف و قوت را شفاف در اختیار مدیران قرار دهند.