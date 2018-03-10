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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

زهرا نژاد بهرام:

برنامه ریزی فضاهای زیر سطحی برای بهبود سکونت‌ در شهرها است

برنامه ریزی فضاهای زیر سطحی برای بهبود سکونت‌ در شهرها است

عضو هیات رییسه شورا اظها داشت: هدف از برنامه‌ریزی برای فضاهای زیر سطحی، قابل سکونت تر کردن شهرها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای تهران، ری و تجریش در جلسه کمیته شهرسازی با موضوع طرح راهبردی فضاهای زیرسطحی، گفت: هدف از برنامه ریزی برای فضاهای زیر سطحی قابل سکونت تر کردن شهر ها است.

وی افزود: باید با در نظر گرفتن تجربیات شهرهای ایران و جهان طرح موجود فضاهای زیر سطحی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که طرح به اهداف خود رسیده است یا نیاز به اصلاح دارد.

عضو هیات رییسه شورا اظهار داشت: در این طرح باید توجه بیشتری به نقش انسانها بشود.

وی افزود: در صورت لزوم می توان بخشی از این طرح را برای تبدیل شدن به قانون از طریق شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

کد مطلب 4248330
نورا حسینی

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