به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک پاسارگاد، با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال ۹۶ و نزدیک شدن به آغاز تعطیلات نوروز، جهت رفاه حال مشتریان، شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در تهران و شهرستان‌ها از روز ‌شنبه مورخ ۱۹ اسفند لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۸ اسفند به استثنای روزهای سه‌شنبه مورخ ۲۲ اسفند، پنج‌شنبه مورخ ۲۴ اسفند، جمعه مورخ ۲۵ اسفند(تعطیل رسمی)، تا ساعت ۱۷:۳۰ آماده ارایه انواع خدمات بانکی به مشتریان گرامی هستند. ساعت کار شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در روزهای سه‌شنبه مورخ ۲۲ اسفند(چهارشنبه سوری) تا ساعت ۱۶ و ۲۴ اسفند تا ساعت ۱۳ است.

بر اساس این خبر، شعبه‌های منتخب بانک‌پاسارگاد در روز سه‌شنبه مورخ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و روزهای۳ ،۴ و ۱۰فروردین سال ۱۳۹۷، از ساعت ۹ الی ۱۳ خدمات بانکی را به مشتریان عزیز ارایه می‌دهند.

هم‌میهنان گرامی می‌توانند برای آگاهی از لیست شعبه‌های منتخب بانک‌پاسارگاد به سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir مراجعه کنند. مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک نیز به شماره ۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سوالات هم‌میهنان گرامی است.

عملکرد درخشان بانک پاسارگاد، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سال ۱۳۹۶ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است، در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که بانک پاسارگاد، کارنامه درخشانی از عمل به این آرمان والا برجا گذاشته است. شالوده اقتصاد مقاومتی را می‌توان در اتکا به توانمندی‌های داخلی و رهایی از وابستگی‌های خارجی خلاصه کرد که سیستم بانکی در فراهم کردن بستر این تحرک همه جانبه، نقش اصلی را دارد. عملکرد بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۶ دقیقاً منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابستگی اقتصادی است که به خوبی می‌توان برنامه‌ریزی تولید محور و اقدام اشتغال‌زا را در آن مشاهده کرد.

بانک پاسارگاد با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنایع معدنی که از بخش‌های مورد تأکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هستند، ضمن توسعه ظرفیت تولید محصولات پایین دستی، فرصت اشتغال مولد را برای هزاران نفر از جوانان کشور فراهم کرده است.

طبق اعلام روابط عمومی بانک پاسارگاد، اقدامات مالی این بانک در سال‌های پیش نیز همگام با حمایت از طرح‌های عمرانی صنایع کوچک و بزرگ، زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر را فراهم کرده بود. اما امسال دامنه این پشتیبانی، با ارائه ۵۰۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فراگیرتر شد و رونق بیشتری در طرح‌های صنعتی و معدنی کشور ایجاد کرد.

نگاهی به عملکرد بانک پاسارگاد در سال جاری نشان می‌دهد که حداقل ۳۰/۸۵ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت، ۳۵/۲۴ درصد به بخش خدمات، ۲۸/۴۵ درصد به بخش بازرگانی، ۴/۵۵ درصد به بخش مسکن و مابقی به بخش های کشاورزی و صادرات پرداخت شده که همگی جزو بخش های مولد و اشتغال‌زا هستند.

همچنین پرداخت ۱۱ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک پاسارگاد برای افزایش بنیه تولیدی بخش صنعتی و کشاورزی و کمک به تامین ابزار کار، اقدام شایسته‌ای است که به حفظ اشتغال قبلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این قبیل بنگاه‌ها کمک کرده است.

از میان هزاران طرح اقتصاد مقاومتی که در سال جاری شامل دریافت تسهیلات اعتباری بانک پاسارگاد شده‌اند، می‌توان به برنامه‌های هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) اشاره کرد که منجر به ایجاد حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی غیر مستقیم در محروم‌ترین استان‌های کشور شده است.

این هلدینگ معدنی در سال جاری با اتکا به تسهیلات بانک پاسارگاد، ۳۵پروژه معدنی و صنایع معدنی را محقق ساخته است. این هلدینگ موفق شده برنامه تولید ۲۴ هزار تن فرو سیلیسیم خود را به مرحله نهایی برساند و ۸۰ درصد از تولید فروسیلیس کشور را بومی‌سازی کند تا با استفاده از این ماده اولیه مهم بخش عمده برنامه افزایش ۴/۲ میلیون تنی تولید فولاد ایران را محقق سازد.

هم اینک ۲۵ درصد از تولید فولاد و ۲۰ درصد از نیاز صنایع فولادی ایران به فروسیلیس در اختیار هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) است که مستقیماً با تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد تولید می‌شود.

شایان ذکر است که هلدینگ معدنی میدکو با استفاده از این تسهیلات تاکنون ۴ کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن در شهرهای زرند و سیرجان به ظرفیت ۸ میلیون تن، ۳ کارخانه تولید گندله سنگ آهن به ظرفیت ۷/۵ میلیون تن، ۲ کارخانه تولید فرو سیلیس به ظرفیت ۲۴ هزارتن، کارخانه تولید کک متالورژی به ظرفیت ۸۰۰ هزارتن مورد بهره برداری قرار داده است.

این مجموعه معدنی برنامه تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کنسانتره زغال سنگ را در دو کارخانه دنبال می‌کند که یکی از کارخانه‌ها قبلاً به بهره‌برداری رسیده و کارخانه دوم تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری خواهد رسید.

میدکو همچنین تاکنون ظرفیت تولید ۱۲ هزارتن لوله مسی را در کشور ایجاد کرده و تا تیر ۱۳۹۷ تولید کاتد مسی در این مجموعه به ۵۰ هزار تن در سال خواهد رسید.

هلدینگ معدنی مذکور همچنین برنامه تولید ۵۰۰ هزار تن آهک و دولومیت را تا تیر۱۳۹۷ پیگیری می‌کند.

از سوی دیگر احداث کارخانه تولید ۲۲ نوع آنزیم‌های صنعتی با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال با تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در کنار طرح ۳ میلیون تنی توسعه تولید ورق گرم نورد عریض در این مجموعه برای هزاران نفر از جوانان استان های محروم جنوب شرق کشور ایجاد اشتغال کرده است.