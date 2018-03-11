سن اهدای خون در کشور/وضعیت گروه های خونی ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی با اعلام اینکه طی ۱۱ ماه سال جاری سه میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۱۵ واحد خون و فرآورده های خونی شامل گلبول قرمز فشرده، پلاکت و پلاسما در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده است، گفت: میزان توزیع گلبول قرمز فشرده یک میلیون و ۸۲۰ هزارو ۳۳۵ واحد و میزان پلاکت توزیع شده ۸۷۶ هزار و ۹۶۲ واحد بود. همچنین در این مدت ۶۳۷ هزار و ۴۱۸ واحد پلاسما در بیمارستان ها و مراکز درمانی توزیع شده است.

وی در مورد گروه های خونی اهدایی در کشور، اظهارداشت: سه درصد از خون های اهدایی از گروه A منفی و ۲۷ درصد A مثبت بود. همچنین دو درصد از خون های اهدایی از گروه B منفی و ۲۱ درصد B مثبت ، یک درصد این خون ها از گروه AB منفی، و ۷ درصد AB مثبت، درصد از گروه O منفی و ۳۴ درصد بقیه متعلق به گروه O مثبت بوده اند.

حاجی بیگی افزود: ۸۹ درصد خون های اهدایی از گروه های مثبت و ۱۱ درصد بقیه از گروه های منفی بوده اند.

وی گفت: همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما میزان مراجعه مردم به مراکز انتقال خون جهت اهدای خون کم می شود و مراکز انتقال خون با کاهش ذخایر خون و فرآورده های آن مواجه می شوند در کلانشهرها به خاطر ارجاع بیماران و افزایش عمل های جراحی به خصوص در روزهای پایانی سال این کاهش محسوس تر است.

حاجی بیگی از شهروندان خواست تا هنگام اهدای خون کارت ملی همراه داشته باشند.

وی تاکید کرد: سن اهدای خون در کشور ۱۸ تا ۶۰ سال است و آقایان در سال ۴ بار و خانم ها در سال ۳ بار می توانند خون اهداکنند، به شرطی که بیش از ۵۰ کیلو گرم وزن داشته باشند.