ضرورت تدوین طرح جامع آمایش بحران ها و بلایای طبیعی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه در گردهمایی مدیران کل بحران سراسر کشور در سالن جلسات هتل نیشکر اهواز اظهار کرد: جغرافیای خوزستان از منظر وقوع حوادث یکی از آسیب پذیرترین مناطق کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: ۷۰ درصد جمعیت استان در مناطق شهری و در دامان گسل های خطر زا و پرخطر و حوزه های آبریز، آبخیز و سیل خیز فعال قرار دارد و ۳۱ بلا از ۴۱ بلای طبیعی شناخته شده در خوزستان وجود دارد و رخ می دهد.

شریعتی گفت: حوادثی که در سال گذشته در خوزستان اتفاق افتاد حکایت از بروز خسارات مالی و جانی فراوان در شهرهای استان دارد و به همین علت تعیین و انتخاب یک راهبرد مشخص برای ایمن سازی مناطق و کاهش آسیب پذیری آنها در مقابل بلایای طبیعی ضروری است.

وی ادامه داد: در گذشته مانند سایر مناطق کشور به این مسئله کمتر پرداخته شده و کمتر مورد توجه مدیران قرار گرفته است.

به گفته استاندار خوزستان برای کاهش آسیب پذیری مناطق شهری و روستایی باید مناطق آسیب پذیر، نوع آسیب پذیری و بلای طبیعی خاص هر منطقه شناسایی و با اتخاذ برنامه های مدیریتی و مهندسی میزان آسیب ها را کاهش داد.

شریعتی با بیان اینکه لازمه چنین برنامه ای مطالعه جامع فنی است تا بتوان خطر را شناسایی و دامنه تهدید را در مناطق شهری و روستایی مشخص کرد، اضافه کرد: پس از آن باید وضعیت مقابله با بلایای طبیعی را بررسی کرئ تا بتوان، عوامل تشدید کننده و کاهنده خطر را شناسایی و با مطالعه دقیق در این خصوص تصمیم گیری کرد؛ تنها در این صورت است که می توان با یک فعالیت بهینه و مدیریتی با بلایای طبیعی مقابله و تصمیمات لازم را اتخاد کرد.

استاندار خوزستان گفت: در سال ۹۶ بیش از ۱۵۰ مورد آتش سوزی جنگل ها و مراتع به علت خشکسالی در استان رخ داده؛ این آمار در حال افزایش است. ۵۰ روز پدیده ریزگرد، صد مورد زلزله بالای سه ریشتر، آلودگی هوا و آلودگی ناشی از تاسیسات نفتی از دیگر موارد بحران زا در خوزستان در سال جاری محسوب می شود.

شریعتی گفت: باید یک برنامه مطالعاتی جامع برای مقابله با بلایای طبیعی و بحران ها تدوین شود که در همین راستا اداره کل پدافند غیرعامل استان، فعالیت تحقیقاتی خود را شروع کرده و بعد از این سازمان، اداره کل مدیریت بحران استان نیز چنین برنامه ای را در دستور کار دارد.

وی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه خوزستان موظف است تا در زمینه خرید تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با بحران ها، بودجه مناسبی را در سال آینده تخصیص دهد. سازمان هلال احمر استان نیز در زمان رخ داد بلایایی طبیعی عملکرد بسیار خوبی داشته است. مشکلات این سازمان باید به زودی مرتفع شود تا خللی در نحوه خدمات رسانی اآن وارد نشود.

استاندار خوزستان بیان کرد: هلال احمر یکی از سازمان های تخصصی در امر پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی و بحران ها است؛ فعالیت های این سازمان در حوادث رخ داده بی بدیل است.