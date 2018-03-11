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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

توپ‌های جام جهانی به تمرین تیم ملی ایران رسید

توپ‌های جام جهانی به تمرین تیم ملی ایران رسید

هفت بازیکن تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با توپ‌های جام جهانی تمرین کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت ملی پوش فوتبال ایران صبح امروز در مرکز پک و زمین شماره یک ورزشگاه آزادی به تمرینات آماده سازی خود ادامه دادند.

این تمرین ساعت ۱۰:۳۰ در مرکز پک آغاز شد و بازیکنان پس از یک ساعت تمرین در این مرکز که منظور بالا رفتن آمادگی بازیکنان پیش از انجام تمرین روی چمن برگزار شد، به ورزشگاه آزادی رفتند و تمرینات آماده سازی و تاکتیکی خود را زیر نظر کارلوس کی روش برگزار کردند. این تمرین تا ساعت ۱۲:۳۰ ادامه پیدا کرد.

برای نخستین بار بازیکنان تیم ملی فوتبال از توپهای رسمی جام جهانی که توسط مقر فیفا به تهران ارسال شده استفاده کردند تا در فاصله ۹۵ روز مانده تا دیدار ایران برابر مراکش، بازیکنان با توپهای جام جهانی آشنا شوند.

پس از اینکه دیدار ایران برابر لیبی از سوی حریف لغو شد، قرار است ملی پوشان داخلی فوتبال ایران شنبه آینده در دیداری تمرینی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم سیرالئون بروند.

کد مطلب 4249027

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