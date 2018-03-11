به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه صبحانه کاری با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در دنیا کسب وکارهای نوپا در حوزه بهداشت و سلامت موفقیت های زیادی را کسب کرده اند، گفت: در کشور کسب وکارهای نوپا در حوزه سلامت نیاز به مجوزهای زیادی دارند که کار را به تاخیر می اندازد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی اپلیکیشنی که با اخذ نسخه از کاربر، داروها را تحویل می دهد، افزود: در آمریکا وقتی مطالعه می کنید، متوجه می شوید که بهترین و موفق ترین کسب و کارهای نوپا در این حوزه فعال هستند.

آذری جهرمی با اشاره به وجود مجوزهای مختلف فعالیت کسب وکارهای نوپا در حوزه دستگاه های دولتی اظهار کرد: تعدد مجوزها فعالیت کسب و کارهای نوپا را با اختلال روبرو می کند.

وی با ارائه پیشنهادی خطاب به وزیر بهداشت تصریح کرد: کارگروهی مشترک میان وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت برای استخراج سند تحول دیجیتال در حوزه سلامت تشکیل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واقعیت این است که با ظهور کسب و کارهای نوپا، بسیاری از شغل ها از بین می رود، گفت: بنابه آمار مکنزی تا سال ۲۰۲۵، در مجموع ۸۰۰ هزار شغل در انگلیس از بین می رود در حالیکه ۳.۵ میلیون شغل جدید جایگزین آنها می شود.

آذری جهرمی مشخص کردن شاخص ها را برای آزادسازی امور و سپردن به کسب وکارهای نوپا مناسب دانست و تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که استقامت جلوی تحولات و کسب وکارهای نوپا در نهایت مساوی با عقب ماندگی است که بیکاری و عدم توسعه را به همراه دارد.

در این جلسه همچنین مباحثی چون تکمیل اتصال همه مراکز بهداشت روستایی به شبکه و همچنین اتصال سامانه های درمانی به بانک اطلاعاتی سایر دستگاه ها همچون سازمان ثبت احوال مطرح شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پایان خردادماه سال آینده را زمان تعیین تکلیف نهایی آنها اعلام کرد.