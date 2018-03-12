نظامی گنجوی یکی از متقی ترین شاعران زبان فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کازرونی ظهر دوشنبه در کنگره بین‌المللی نظامی‌گنجه‌ای، طی ارائه مقاله ای به معراج نامه های نظامی گنجوی اشاره کرد.

وی با ذکر خلاصه ای ازمقاله خود گفت: معراج نامه های نظامی گنجوی در پنج گنج اوست، وی یکی از شاعران بزرگ ادب پارسی در قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری بود که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد.

کازرونی ادامه داد: درهریک از مثنوی های پنچ گانه نظامی ابیاتی با استفاده از آرایه های ادبی در وصف و بیان معراج حضرت پیامبر اعظم وجود دارد و مخزن الاسرارنظامی که نخستین معراج نامه این شاعر محسوب می شود در بردارنده معراجیه ای است که به لحاظ کلامی، علمی و نجومی، اختراع معانی و مضامین نیز ترکیبات خاص و کلمات مناسب با اندیشه ای عالی در قالب مثنوی سروده شده است.

وی مجموع ابیات نظامی گنجوی را ۳۲۹ بیت ذکر کرد و گفت: در مخزن الاسرار ۶۷ بیت، لیلی و مجنون ۶۲ بیت، اسکندرنامه(شرفنامه) ۷۲ بیت و خسروشیرین ۴۵ بیت و هفت پیکر نیز ۷۸ بیت دارد.

چهره ماندگار شعر و ادبیات زبان فارسی تصریح کرد: آنچه که در شعر نظامی مشهور است غنائیات است که بهترین ساقی نامه های عشقی و غنایی در شعر این شاعر بلند آوازه نمایان است.

کازرونی تاکید کرد : نظامی از معدود شاعرانی است که شرع را بر شعر مقدم دانسته است و شرط شاعری را آگاهی از شرایع دینی و مذهبی می داند.