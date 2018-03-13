جنگ روانی وزارت رفاه را به سراشیبی تنزل برد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در موافقت با استیضاح ربیعی گفت: طی سال های اخیر با فشارهای گوناگون، آقای ربیعی در پست وزارت باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه دارد، تصریح کرد: اگر به بانک این سرمایه را بدهیم، سالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول به ما می دهد و هیچ کارگری، حقوق و مزایایش عقب نمی افتد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: شب گذشته حقوق مزایا و عیدی کارکنان فولاد و ذوب آهن پرداخت شد تا نمایندگان در حرکت استیضاح شرکت نکنند.

نماینده موافق استیضاح ربیعی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با نیت خیرخواهانه بخشی از ثروت این شرکت را در اختیار وزارت رفاه قرار داد تا به کارگران مظلوم کشور خدمت کند؛ نفت کش ایران، ۶۰ درصد پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و سهام رجا بخشی از مزایایی است که در اختیار این وزارتخانه قرار دادیم.

حسن بیگی گفت: متأسفانه امروز پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در حال انهدام هستند و همه نیروهای قوی و پرتوان از این وزارتخانه رفته اند. کارگران متخصصین و صاحبنظران اقتصادی خواستار نجات این وزارتخانه هستند. این وزارتخانه نیاز به وزیری قدرتمند، متخصص و اقتصادی دارد.

نماینده مردم دامغان با تأکید بر اینکه نگاه جنگ روانی در وزارت رفاه ما را به سراشیبی تنزل برده است، تصریح کرد: آقای ربیعی در رأی اعتماد اعلام کرد نگاه جوان گرایی دارد اما امروز به جوانان بها نمی دهد. به دنبال این هستید که با نگاه احساسی جایگاه خود را حفظ کنید.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: به دوستانی که می گویند آقای ربیعی سهام آنها در دولت است، می گویم ربیعی تخصص ندارد و باید برود. فردی را برای سهام خود به دولت بیاورید که آبروی شما، ما و نظام شود. نمی توان با شرکت سهامی چند منظوره این وزارتخانه را اداره کرد.