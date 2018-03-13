جزئیات جلسه صبح امروز فراکسیون مستقلان با آخوندی و ربیعی

عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه صبح امروز فراکسیون مستقلان با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی و ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: صبح امروز جلسه با حضور وزرای در آستانه استیضاح برگزار شد و نمایندگان سؤالات خود را مطرح کردند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقادات نمایندگان نسبت به آقای ربیعی پررنگ‌تر بود و نگاه مثبت‌تری نسبت به آقای آخوندی داشتند.

وی افزود: در پایان جلسه رأی‌گیری انجام نشد و فراکسیون تصمیم‌گیری در مورد دو وزیر را به اعضا محول کرد.