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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

پزشکیان اعلام کرد؛

پایان جلسه علنی استیضاح ربیعی/بررسی استیضاح آخوندی درجلسه عصر

پایان جلسه علنی استیضاح ربیعی/بررسی استیضاح آخوندی درجلسه عصر

جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با پایان بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی که با دستور کار استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود، دقایقی پیش به پایان رسید.

نمایندگان در جلسه نوبت صبح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کردند و در نهایت و بعد از استماع دفاعیات وزیر، با ۱۲۶ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به ادامه فعالیت ربیعی در این وزارتخانه رای اعتماد دادند.

بر اساس اعلام نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس از ساعت ۱۴ با دستور کار استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4250861

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