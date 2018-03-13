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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان:

تحول و پویایی هدف هیئت بدمینتون استان‌همدان در سال ۹۷ است

تحول و پویایی هدف هیئت بدمینتون استان‌همدان در سال ۹۷ است

همدان- رئیس هیئت بدمینتون استان‌همدان گفت: ایجاد تحول و پویایی در هیئت از اهداف هیئت بدمینتون استان‌همدان در سال ۹۷ است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیپ ظهر سه‌شنبه در نخستین نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت بدمینتون شهر همدان با حضور مربیان و داوران این رشته گفت: ایجاد تحول و پویایی در هیئت بدمینتون از اهداف مدیریت جدید بوده و تهیه و تدوین برنامه راهبردی و استراتژیک هیئت از اولویت‌های مهم هیئت است.

وی افزود: گسترش، شناسایی و جذب حداکثری افراد در حوزه همگانی از دیگر برنامه های هیئت بدمینتون در سال ۹۷ خواهد بود.

رئیس هیئت بدمینتون استان‌همدان بابیان اینکه بدمینتون به‌عنوان رشته‌ای مفرح و نشاط‌آور، پرطرفدار و محبوب در بین خانواده‌ها است، گفت: باید به سمت نخبه پروری و استعدادیابی هر چه بیشتر در این رشته ورزشی حرکت کنیم.

تیپ خاطرنشان کرد: همدان مربیان با دانش فنی خوبی در این رشته دارد که باید با همکاری آموزش‌وپرورش این ورزش در سطح مدارس گسترش پیدا کند.

کد مطلب 4250984

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