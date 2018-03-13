به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیپ ظهر سهشنبه در نخستین نشست هماندیشی اعضای هیئت بدمینتون شهر همدان با حضور مربیان و داوران این رشته گفت: ایجاد تحول و پویایی در هیئت بدمینتون از اهداف مدیریت جدید بوده و تهیه و تدوین برنامه راهبردی و استراتژیک هیئت از اولویتهای مهم هیئت است.
وی افزود: گسترش، شناسایی و جذب حداکثری افراد در حوزه همگانی از دیگر برنامه های هیئت بدمینتون در سال ۹۷ خواهد بود.
رئیس هیئت بدمینتون استانهمدان بابیان اینکه بدمینتون بهعنوان رشتهای مفرح و نشاطآور، پرطرفدار و محبوب در بین خانوادهها است، گفت: باید به سمت نخبه پروری و استعدادیابی هر چه بیشتر در این رشته ورزشی حرکت کنیم.
تیپ خاطرنشان کرد: همدان مربیان با دانش فنی خوبی در این رشته دارد که باید با همکاری آموزشوپرورش این ورزش در سطح مدارس گسترش پیدا کند.
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