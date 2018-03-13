علی پارساجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی دوچرخه‌سوار همدانی در لیگ تریال کشور اظهار داشت: دومین و آخرین مرحله لیگ تریال در سال ۹۶ با حضور ۴۵ ورزشکار از ۱۵ تیم در دو کلاس ۲۰ و ۲۶ دیروز برگزار شد.

وی افزود: درنهایت در کلاس ۲۰ جواد رحیمی از همدان به‌عنوان قهرمانی دست‌یافت و احمد جباری از کرمانشاه و مهدی پیوندی از رباط‌کریم به ترتیب دوم و سوم شدند.

سرپرست هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان با اشاره به عملکرد دوچرخه‌سواری همدان در مدال‌آوری رده‌های سنی پایه گفت: هیئت دوچرخه‌سواری همدان شعار سه سال قبل با عنوان «استعداد سازی رده‌های سنی پایه تا رسیدن به مدال» را امروزه با کسب مدال‌های رنگارنگ کشوری محقق کرده است.

پارساجو عنوان کرد: این هیئت با برنامه‌ریزی اصولی، سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از تجربه متصدیان اعم از پیشکسوتان، مربیان و تلاش ورزشکاران توانسته در مسیر موفقیت و افتخارآفرینی گام‌های اساسی بردارد.

وی با اشاره به آمار ورزشکاران سازمان‌یافته هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان بیان کرد: در حال حاضر ۴۶۰ بیمه‌شده رسمی در هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان فعال هستند.

سرپرست هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان عنوان کرد: خوشبختانه دوچرخه‌سواری استان‌همدان در چند سال گذشته به روند رو به رشد خود بازگشته است.