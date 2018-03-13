آخوندی وعده های خود به مردم در جلسه رای اعتماد را فراموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، احمد مرادی نماینده بندرعباس در موافقت با استیضاح آخوندی ابتدا سوگندنامه نمایندگی را قرائت کرد.

وی گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان است که قابل واگذاری و معامله نیست. ما سوگند یاد کرده ایم حافظ مردم باشیم. ما نمایندگان مردم هستیم.

نماینده مردم بندرعباس گفت: برخی وزرا در جلسه رای اعتماد برنامه ها و وعده هایی داده اند که به آن عمل نکره اند. در سوانح هوایی مشاهده کردید که چه اتفاقاتی برای هموطنان افتاد. در دریا هم که شرایط امن تر است شاهد سوانح بودیم. حوادث ریلی که ناشی از سوءمدیریت ها است ادامه دارد. با وجود مشکلات در حوزه راه تصمیم گیری نمایندگان برای این وزارتخانه امری ضروری است.

مرادی گفت: برخی وزا قول و قرارهایی می گذارند اما پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس به قول های خود عمل نمی کنند. آقای وزیر شما در وزارت راه و شهرسازی چه میزان از مشکلات مردم را حل کردید؟ شما باید با جانفشانی مشکلات مردم را حل کنید اما با فدا کردن جان آنها مشکلات جدیدی را برای مردم بوجود آورده اید.

نماینده مردم بندرعباس خطالب به آخوندی گفت: پاسخگوی کشته های جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی کیست؟ ناتوانی شما در اداره زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی عامل مشکلات متعدد در این حوزه هاست.