به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر امروز وکلای مردم برای بررسی استیضاح وزیر پرحاشیه دولت دوازدهم یعنی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه آغاز شد و نکته جالب در آغاز جلسه این بود که تنها وزیر حاضر در جلسه، خود آخوندی بود و هیچ وزیری همراه او حضور نداشت.

از ساعت ۱۴:۳۵‌ دقیقه و همزمان با ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که در غیاب روحانی در صحن مجلس حضور یافته و اتفاقاً هیچ دفاعی از عملکرد ربیعی در جلسه نوبت صبح نکرده بود، گروه دیگری از وزرا از جمله سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه رئیس بنیاد شهید وارد صحن مجلس شدند؛ نکته جالب توجه برای رسانه‌ها، حضور شهیدی محلاتی به عنوان «باجناق آخوندی» در جلسه استیضاح بود.

از دیگر نکات برجسته در جلسه نوبت عصر، صحبت نکردن غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با استیضاح آخوندی بود؛ در حالی اسم تاجگردون ابتدا به عنوان موافق استیضاح اعلام شده بود که در نهایت نماینده دیگری به جای وی صحبت کرد. تاجگردون در جلسه نوبت صبح و در استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نطق آتشینی علیه وی کرد و بخش قابل توجهی از سخنان خود را به موضوع سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج (با توجه به مالکیت وزارت رفاه بر شرکت آسمان) اختصاص داد، اما در جلسه نوبت عصر صحبت نکرد.

در میانه جلسه، تاجگردون همزمان با سخنان نادر قاضی‌پور که به عنوان موافق استیضاح سخن می‌گفت، نزد جهانگیری معاون اول و امیری معاون پارلمانی روحانی رفت و با آنها مشغول صحبت شد و همین صحبت باعث جلب توجه خبرنگاران شد.

تفاوت محسوس جلسه نوبت عصر با جلسه نوبت صبح در حال و هوای این دو استیضاح بود؛ به گونه‌ای که هر چقدر جلسه استیضاح ربیعی تند، داغ و آتشین بود اما جلسه استیضاح عباس آخوندی سرد و آرام دنبال می‌شد؛ شاید به خاطر همین پیش‌بینی سرد بودن جلسه بود که علی لاریجانی از ابتدای جلسه نوبت عصر حضور نداشت و از میانه نشست وارد صحن بهارستان شد؛ گویا خیال لاریجانی هم از نتیجه استیضاح آسوده بوده است.

یکی از نمایندگان موافق استیضاح آخوندی، غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا بود که حوزه انتخابیه‌اش این روزها تحت‌الشعاع سانحه سقوط هواپیما قرار دارد. او در میانه صحبت‌هایش خطاب به آخوندی گفت: آقای ربیعی که رأی آورد و رفت به امید خدا، شما هم که رأی می‌آوری و می‌روی به امید خدا؛ پس چه کسی جواب این مردم را می‌دهد؟

آخوندی در بخش اول سخنانش و در دفاع از خود، این نکته را یادآور شد که این سومین باری است که برای استیضاح آمده‌ام و امیدوارم این بار هم مورد عنایت شما قرار بگیرم.

وی درباره انتقادهایی که نسبت به عدم استعفای وی در حوادث اخیر صورت گرفته، گفت: استعفا وقتی است که حادثه مربوط به حوزه من باشد؛ در حادثه قطار تبریز ـ مشهد همان صبح حادثه با آقای جهانگیری تماس گرفتم و گفتم کنار می‌روم تا این حادثه بررسی شود اما این بار حادثه ربطی نداشت و در حوزه ما نبود.

در اواسط صحبت وزیر راه، گروهی از نمایندگان با محوریت حجت‌الاسلام ذوالنور نماینده مردم قم در جایگاه هیأت رئیسه حاضر شدند و به دلیل عدم اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور در موضوع مؤسسات مالی و اعتباری اعتراض کردند که این مسئله برای دقایقی باعث تجمع بیش از حد نمایندگان در جایگاه هیأت رئیسه و تشنج در مجلس شد؛ به طوری که گویا وزیر راه برای صندلی‌های خالی نمایندگان صحبت می‌کرد.

نکته جالب توجه دیگری که آخوندی در دفاع از خود بیان کرد، حاشیه‌های ثروت او بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از من چهره یک آدم ثروتمند را ساخته‌اند و شایعه کرده‌اند که ۷۰۰۰ میلیارد تومان دارایی دارم درحالی‌که کل موجودی حساب من در ابتدای وزارتم که باید به قوه قضائیه اعلام می‌کردم، حدود ۴.۵ میلیون تومان بوده است.

از جمله موافقان استیضاح وزیر راه و شهرسازی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس بود که در ابتدای سخنانش به دو بار سابقه استیضاح آخوندی و عدم همراهی نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس اشاره کرد و گفت: این‌بار پرچمدار استیضاح، دوستان امیدی ما بودند اما متأسفانه امروز که باید صحبت کنند، از صحبت انصراف دادند.

امیرآبادی از رفاقت نیمه راه امیدی‌ها گلایه و به پیامکی اشاره کرد که به طور همزمان برای اعضای این فراکسیون ارسال شده و اعلام شده است که همگی به وزیر رأی مجدد بدهند؛ همین مسئله باعث شد تا او این جمله را بگوید که سر استیضاح را قبل از آنکه مطرح شود، بریدند.

نکته قابل تأمل و عجیب جلسه استیضاح نوبت بعدازظهر، سر و صدا کردن برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای به حاشیه بردن سخنان نمایندگان موافق استیضاح بود که در نوبت صبح نیز اتفاق افتاده بود؛ در حالی که در جلسه نوبت صبح عبدالحمید خدری نماینده اصلاح‌طلب بوشهر در میانه صحبت‌های پورابراهیمی نمانیده کرمان با سر و صدا قصد تحت‌ تأثیر قرار دادن فضای جلسه را داشت، در جلسه نوبت عصر و در میانه سخنان امیرآبادی و انتقادات وی از برخی مفاسد وزارت راه، احمد بیگدلی نماینده اصلاح‌طلب خدابنده نیز با داد و فریاد وانمود می‌کرد که قصد تذکر آئین‌نامه‌ای دارد و برای دقایقی فضای جلسه را تحت تأثیر خود قرار داد.

در حالی که در اوایل جلسه نوبت عصر اعتراض ذوالنور و برخی نمایندگان به عدم اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور باعث سر و صدا در جایگاه هیأت رئیسه شده بود و این نمایندگان به دعوت پزشکیان به خارج از صحن رفته بودند، در اواخر وقت ذوالنور و دیگر نمایندگانی که همراه وی از جلسه خارج شده بودند، مجدداً به صحن برگشته و مشغول صحبت با لاریجانی شدند اما مشخص نشد که سرنوشت اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور چه می‌شود و آیا رئیس مجلس زیر بار آن می‌رود یا خیر.

در نهایت پس از حدود ۴ ساعت گفت و شنود و بگو مگو، آخوندی برای سومین بار از تیغ استیضاح رها شد و توانست با رایی کمتر از رای مردادماه امسال بر صندلی وزارت راه و شهرسازی باقی بماند.

پیش از اتمام جلسه علنی، غلامرضا تاج گردون نماینده اصلاح طلب گچساران از یک رای دقیقه نودی پرده برداشت که باعث باقی ماندن ربیعی در وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی شده بود؛ وی گفت که پس از شمارش آراء در جلسه نوبت صبح، یک رای به گلدان‌ها اضافه شده و ربیعی با همین یک رای باطله دوباره وزیر شده است. لاریجانی هم ضمن دریافت توضیح اجمالی پزشکیان، قول بررسی این ابهام را داد.