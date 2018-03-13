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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

امیرآبادی:

امیدی ها پرچمدار استیضاح بودند اما انصراف دادند

امیدی ها پرچمدار استیضاح بودند اما انصراف دادند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: این بار پرچمدار استیضاح دوستان امیدی بودند اما انصراف دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان استیضاح آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، احمد امیرآبادی در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: این بار پرچمدار استیضاح دوستان فراکسیون امید بودند. انتظار داشتیم صحبت کنند اما نیامدند و انصراف دادند. ما با صداقت تمام وارد استیضاح شدیم و می تواستیم به دوستان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه ما باید برای مصالح ملی تصمیم بگیریم و نه منافع جناحی تأکید کرد: قبل از اینکه استیضاح مطرح شود، سر استیضاح را بریدند. متأسفم که این اتفاق در مجلس افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اسناد زیادی را از عملکرد آخوندی دارم، اظهار دشت: آقای آخوندی به من گفت که شما همشهری من هستید شما چرا؟

امیرآبادی یادآور شد: متأسفانه آنچه در جلسه امروز اتفاق می  افتد به ضرر نمایندگان است به افکار عمومی مراجعه کنید. درست نیست وقتی کشتی در دریا غرق می شود بگوییم ناخدا مقصر است. وقتی هواپیما سقوط می کند بگوییم خلبان و دنا مقصرند، همیشه ضعیف کشی می کنیم.

وی افزود: مدیران مقصر وقتی استعفا می دهند، جای بهتری به کارگیری می شوند. یکی از دوستان لیستی از مسئولانی که در حادثه قطار استعفا دادند به  من داد. این افراد در بخش های بهتری به کارگیری شدند.

نماینده مردم قم با بیان اینکه اسناد و مطالب زیادی در مورد عملکرد آقای وزیر داشته ام خاطرنشان کرد: نمی خواهم از وقت خود استفاده کنم زیرا پیامکی از یکی از فراکسیون ها به نمایندگان داده شده که از آقای وزیر حمایت کنند.

امیرآبادی به نامه ای اشاره کرد و گفت: این نامه گردش کار آقای جابر انصاری است که در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴ ارسال شده است در این نامه آقای انصاری از وزیر راه و شهرسازی می خواهد موافقت کند که تعدادی آپارتمان به قضات داده شود تا با شما همکاری کنند. این قضات اکثراً مسئول مبارزه با زمین خواری هستند.

وی افزود: من به برخی از این قضات زنگ زدم، گفتند قبل از عید ۹۶ به ما چنین پیشنهادی داده شد و ما قبول نکردیم زیرا شرافت ما بالاتر است. اما سوال ما این است که آقای آخوندی چرا این نامه را امضاء کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای وزیر این نامه برای چیست؟ آیا قوه قضائیه از شما درخواست داشته است که آپارتمان بدهید؟

کد مطلب 4251220

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    نظرات

    • محمد حسین IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
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      شما چرا گول فراکسیون امید را خوردید؟ شم اکه از آنها شناخت داشتی؟ مجلس بهتر است راه خود را برود یعنی همان راه بی خیال بودن نسبت به اتفاقات. بالاخره مردم هم خدایی دارند و خودش انتقام از اشرافیت خواهد گرفت
    • علی انوشی ES ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
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      بدرستی آن نماینده گفت منافع ملی را فدای منافع جناحی نمیکنیم
    • مهرداد پورپناه DE ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
      0 0
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      شوربختانه دیرگاهیست که وجدان ملی و نهایتا خرد ملی بسیار کمرنگ و بیرنگ شده است
    • شهرام بیضائی IR ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
      0 0
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      واقعا باید به حال این مجلس و اکثریت نمایندگان به اصطلاح مردم تاسف خورد که منافع ملی و جان مردم را فدای منافع شخصی و جناحی خود کردند. این مردم امیدوار بودند که بلاخره امروز این آخوندی میرود . اما افسوس

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