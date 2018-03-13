به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد به همراه جمعی از علما و روحانیون استان با حضور در بیمارستان شفا خرم آباد از «آیت الله عباسعلی صادقی» عیادت کردند.

آیت الله میرعمادی ضمن عیادت از «آیت الله عباسعلی صادقی» در جریان حال عمومی وی قرار گرفت و در سخنانی گفت: پزشک معالج آیت الله صادقی مرتب به من گزارش می دهد، هر نیم ساعت وضعیت ایشان را اعلام می کنند و تیم پزشکی مشورت های خوبی هم انجام داده اند.

وی یادآور شد: ما مرتب پیگیر وضعیت آیت الله صادقی هستیم.

بر اساس این گزارش، آیت‌الله عباسعلی صادقی از روحانیون فعال و انقلابی در دوران مبارزه علیه رژیم ستم شاهی است و عمر پربرکت خود را صرف تربیت طلاب متعددی در لرستان کرده است، وی همچنین در کسوت امام جمعه موقت خرم آباد نیز حضور داشته است.