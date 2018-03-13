۸۰ درصد افراد تحت بیمه سلامت رایگان بیمه شدند/ رفع همپوشانی بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا ریاضیات عصر سه شنبه در حاشیه همایش آموزشی بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت در استان مازندران افزود: مرحله نخست اجرای طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان شامل طرح بیمه گری است به این معنا که بیمه شده برای دریافت خدمت از مراکز درمانی از نظر جنسیت، هم پوشانی و تاریخ اعتبار دفترچه شناسایی و ارزیابی می شوند و بیمار با ارائه شماره ملی به دفتر پذیرش و اتصال به سامانه امید و دریافت کد رهگیری اجازه پذیرش را ازسوی بیمارستان دریافت می کند.

ریاضیات تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته درراستای طرح استحقاق سنجی امیدواریم برای مراجعه بیماران سرپایی نیز این طرح اجرایی شود.

وی همچنین به آئین نامه ارزیابی وسع که بعد از نهایی شدن در هیئت دولت اجرایی می شود اشاره کرد و گفت: آئین نامه ارزیابی وسع برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است و همه متقاضیان بیمه باید حداقل ۵۰ درصد حق بیمه را پرداخت کنند و مابقی آن پس از ارزیابی وسع که دستور العمل آن توسط سازمان بیمه سلامت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون تدوین شده است پس از ارزیابی ها بیمه شده بتوانند از ۵۰ درصد مازاد حق بیمه تخفیف دریافت کنند.بنابراین ۵۰درصد حق بیمه باید از سوی بیمه شده پرداخت شود.

وی یادآور شد: ۸۰ درصد بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت ایران رایگان بیمه شده اند.

مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه هم اکنون سه میلیون و ۷۰۰هزار نفرهم پوشانی فعال بین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد اظهار کرد: طرحی برای رفع هم پوشانی بیمه شدگان در دستور کار داریم که به زودی اجرایی خواهد شد و اجرای این طرح حدود یک تا سه سال به این دلیل اعتبار پنج ساله دفاتر روستایی ، یک ساله دفاتر همگانی زمان خواهد برد.

ریاضیات در ادامه به برگزاری همایش دو روزه آموزشی بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت که در استان مازندران در حال اجرا است اشاره کرد و گفت: در این همایش برنامه عملیاتی سال ۹۷ روش ها و اجرای آن ، طرح رفع هم پوشانی فعالی که توسط سازمانهای بیمه گروجود دارد ، پایش دفاتر پیشخوان ، حضانت و کفالت بیمه شدگان و تحلیل سامانه امید بررسی می شود.