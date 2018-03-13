  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

مسکو: در صورت تهدید نیروهای روسی در سوریه، پاسخ مناسب می دهیم

وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که اگر تهدیدی برای نیروهای روسیه در سوریه وجود داشته باشد، به آن ها پاسخ مناسب خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اگر تروریست ها تهدیدی برای مشاوران نظامی روسیه در سوریه ایجاد کنند، مسکو به روش  مناسب به آنها پاسخ خواهد داد.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: اظهارات جنگجویانه نماینده آمریکا  در سازمان ملل مقدمه ای برای حمله هوایی آمریکایی ها به بهانه افزایش نگرانی ها درمورد استفاده از سلاح های شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه علیه غیرنظامیان در سوریه است.

وزارت امور خارجه روسیه افزود: چنین اقدامات جنایی همچنین ممکن است تهدیدی برای مشاوران نظامی روسیه، از جمله نمایندگان مرکز صلح روسیه، که در مؤسسات در دمشق و در امکانات وزارت دفاع سوریه اقامت دارند، باشد. و اگر اتفاقی بیفتد، اقدامات تلافی جویانه مناسب انجام خواهد شد.

