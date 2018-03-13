به گزارش خبرنگار مهر، در شروع دور برگشت رقابت های گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه زعبیل شهر دبی مهمان تیم الوصل بود که این بازی با برتری یک بر صفر سرخپوشان ایران به پایان رسید. کمال کامیابی نیا در دقیقه ۳۷ برای پرسپولیس گل زد.

شروع بازی با برتری الوصل همراه بود و این تیم صاحب دو موقعیت خوب برای گلزنی شد اما نتوانست دروازه تیم ایرانی را باز کند. پس از بیست دقیقه ابتدایی بازی، پرسپولیس تلاش کرد تا نبض بازی را در اختیار بگیرد که موفق هم شد و تا حدودی بازی را به تعادل کشید.

در دقیقه ۳۶ این دیدار وحید امیری در برخورد پای بازیکن حریف با صورتش دچار مصدومیت شد و به ناچار جایش را به گادوین منشا داد. در لحظه ورود منشا به زمین پرسپولیس صاحب ضربه ایستگاهی شد که این ضربه را ماهینی ارسال کرد و کامیابی نیا در دقیقه ۳۷ گل سرخپوشان را به ثمر رساند.

در نیمه دوم دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند که تلاش الوصل برای رسیدن به گل تساوی و جلوگیری از حذف بیشتر از پرسپولیس بود اما سرخپوشان در ضد حملات و سرعت خوب منشا صاحب چند فرصت شدند که نتوانستند از این فرصت ها به خوبی استفاده کنند.

ضمن اینکه علیرضا بیرانوند در چند صحنه موثر ظاهر شد و توانست حملات تیم الوصل را بی ثمر بگذارد. در دقایق پایانی برانکو سعی در حفظ نتیجه داشت و شایان مصلح را به جای علیپور وارد زمین کرد تا از گل زده محافظت کند.

پرسپولیس با این پیروزی۹ امتیازی شد و در کنار السد قطر که این تیم هم ۹ امتیازی است در صدر جدول گروه سوم قرار گرفتند. در میان چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا و در هفته چهارم، تنها پرسپولیس به برتری رسید. استقلال و تراکتورسازی به تساوی رضایت دادند و ذوب آهن هم شکست سنگینی را پذیرا شد.