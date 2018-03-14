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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۲۱

۳۶ نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان کشته و زخمی شدند

۳۶ نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان کشته و زخمی شدند

حمله طالبان به ولایت «نیمروز» افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ۳۶ تن از نظامیان افغانستانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «محمد صدیق چخانسوری» عضو شورای ولایتی نیمروز افغانستان اعلام کرد که در نتیجه حمله گسترده طالبان به ۲ پایگاه امنیتی نیروهای دولتی این کشور، ۲۲ نظامی کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.

وی افزود که این رویداد پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی افغانستان گمرک طالبان را در مسیر «زرنج – دلارم» از بین بردند.

چندی پیش طالبان در مسیر زرنج – دلارم اقدام به برپایی گمرک کرده بودند. این گروه از ماشین های باربری در این مسیر مالیات می گرفت.

به گفته چخانسوری در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان، دو پایگاه نیروهای دولتی افغانستان در نیمروز سقوط کرد.

کد مطلب 4251477

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