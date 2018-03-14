۳۶ نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «محمد صدیق چخانسوری» عضو شورای ولایتی نیمروز افغانستان اعلام کرد که در نتیجه حمله گسترده طالبان به ۲ پایگاه امنیتی نیروهای دولتی این کشور، ۲۲ نظامی کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.

وی افزود که این رویداد پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی افغانستان گمرک طالبان را در مسیر «زرنج – دلارم» از بین بردند.

چندی پیش طالبان در مسیر زرنج – دلارم اقدام به برپایی گمرک کرده بودند. این گروه از ماشین های باربری در این مسیر مالیات می گرفت.

به گفته چخانسوری در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان، دو پایگاه نیروهای دولتی افغانستان در نیمروز سقوط کرد.