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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۰

دبیر اجرایی سمپوزیوم بین المللی سرطان:

نخستین مرکز درمان سرطان کیش راه اندازی شد

نخستین مرکز درمان سرطان کیش راه اندازی شد

کیش - دبیر اجرایی سمپوزیوم بین المللی سرطان گفت: نخستین مرکز درمان سرطان کیش راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین افراسیابی صبح چهارشنبه در نخستین سمپوزیوم بین المللی سرطان در کیش بیان داشت: مرکز سرطان KCC در جزیره کیش همزمان با نخستین سمپوزیوم سرطان کیش آغاز به کار کرد و شاهد تحولات خوبی در عرصه درمان سرطان در کشور خواهیم بود. درآینده نزدیک عملکرد مرکز سرطان کیش منشا خدمات مثمرثمر در کشور خواهد بود.

وی عنوان کرد: درمان سرطان یکی از مشغله های فکری دانشمندان و پزشکان کشور است و مرکز سرطان کیش «KCC» می تواند نقش موثری در درمان و حتی ارائه راهکارهای درمانی جدید در این حوزه داشته باشد.

کد مطلب 4251515

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