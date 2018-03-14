نخستین مرکز درمان سرطان کیش راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین افراسیابی صبح چهارشنبه در نخستین سمپوزیوم بین المللی سرطان در کیش بیان داشت: مرکز سرطان KCC در جزیره کیش همزمان با نخستین سمپوزیوم سرطان کیش آغاز به کار کرد و شاهد تحولات خوبی در عرصه درمان سرطان در کشور خواهیم بود. درآینده نزدیک عملکرد مرکز سرطان کیش منشا خدمات مثمرثمر در کشور خواهد بود.

وی عنوان کرد: درمان سرطان یکی از مشغله های فکری دانشمندان و پزشکان کشور است و مرکز سرطان کیش «KCC» می تواند نقش موثری در درمان و حتی ارائه راهکارهای درمانی جدید در این حوزه داشته باشد.