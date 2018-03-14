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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۴

بدری در موافقت با استیضاح حجتی:

واردات محصولات خطرناک تراریخته بدون ضابطه ادامه دارد

واردات محصولات خطرناک تراریخته بدون ضابطه ادامه دارد

نماینده مردم اردبیل در مجلس با انتقاد از سیاست‌های وزیر جهاد کشاورزی گفت: واردات محصولات خطرناک تراریخته بدون هیچ ضابطه‌ای ادامه دارد و سلامت غذایی جامعه را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در موافقت با استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه بخش کشاورزی موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات آقای حجتی، انتقاداتی نسبت به عملکرد وی به ویژه در حوزه صیانت از حقوق کشاورزان و دامداران و نیز سلامت موادغذایی وجود دارد که قبلاً نیز آنها را گوشزد کردم، اما هیچ اراده‌ای برای حل این مشکلات دیده نمی‌شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر در توزیع اعتبارات و فرصت‌ها، عملکرد خوبی نداشته و شاهد تبعیض و بی‌عدالتی هستیم که نتیجه سوءمدیریت شخص وزیر است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در زمینه عرضه و بازاریابی محصولات کشاورزی شاهد خام‌فروشی هستیم و کمترین میزان درآمد، عاید روستاییان و کشاورزان می‌شود؛ عدم برندسازی و بسته‌بندی مناسب نیز باعث این مشکل شده است.

وی تصریح کرد: همه این مشکلات باعث شده است تا جمعیت روستاها به تدریج از ۷۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یابد و روستاها از سکنه خالی شوند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تولیدات مناسب داخلی، به دلیل سوءمدیریت و یا اعطای رانت به برخی‌ها، مجوز واردات محصولات کشاورزی به ویژه در فصل برداشت صادر می‌شود.

بدری اظهار داشت: واردات محصولات خطرناک تراریخته بدون هیچ ضابطه‌ای در حال انجام است و سلامت و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: استان اردبیل یکی از رتبه‌های برتر سرطان را به خود اختصاص داده که این به دلیل وضعیت مواد غذایی است.

کد مطلب 4251557

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
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      حامیان محصولات تراریخته در ایران برای از بین بردن سلامتی ایرانیان تلاش میکنند چرا؟
    • ترنم بهاری IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
      0 0
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      خدا خیر بده به نماینده اردبیل ای کاش جلو جریان تراریخته گرفته بشه، عملا ایران برای نسل های آینده جهنم واقعی خواهد بود اگر امروز به فکر چاره نباشیم
    • ستارزاده IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
      0 0
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      محصولات تراریخته بر اساس بررسیهای صورت گرفته هیچ تاثیر سوئی بر روی سلامتی ندارند. لطفا به موضوعات علمی، دید علمی داشته و در این زمینه مطالعه کنید.

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