ذخیره گندم کشور، ۷ میلیون تن/نیازی به واردات نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح امروز در جلسه استیضاح خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تولید محصولات راهبردی و استراتژیک از جمله گندم، شکر، برنج و دانه های روغنی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، اظهار داشت: در سال ۹۲ بیش از ۲.۵ میلیارد دلار گندم وارد کشور شد و اگر امروز گندمی وارد نمی شود به معنای این نیست که مصرف آب افزایش یافته، بلکه به دلیل افزایش بهره وری و عملکرد است حتی در این زمینه ما با کاهش سطح زیرکشت محصول نیز مواجه هستیم.

نیازی به واردات گندم نداریم

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به گندم به طور کامل تامین شده است، افزود: با ادامه روند فعلی، سال آینده نیز نیازی به واردات گندم نداریم.

حجتی با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۲۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۷ میلیون تن ذخیره گندم در کشور داریم.

از تولیدکنندگان چغندر عذرخواهی می‌کنم

این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه یکی از معضلات جدی کشور در گذشته تولید شکر بوده است، گفت: تولید این محصول در سال ۹۲ در کشور یک میلیون و ۱۰۰هزار تن بوده که امسال این عدد به یک میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسیده است و بیش از ۷۰ درصد افزایش تولید در این زمینه داشته ایم؛ این در حالی است که سطح زیر کشت چغندر قند از ۱۷۰هزار هکتار به ۱۲۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: این افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و گسترش کشت های پاییزه اتفاق افتاده؛ چرا که یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انتقال کشت بهاره چغندرقند به پاییز برای صرفه جویی در مصرف آب بوده است.

حجتی با بیان اینکه تولید چغندر قند در سال ۹۲ میزان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است، گفت: امسال بیش از ۸ میلیون تن چغندر قند در کشور تولید شده و بنده از تولیدکنندگان این محصول به دلیل مطالباتی که از کارخانجات دارند، عذرخواهی می کنم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عرضه ۸ میلیون تن چغندرقند به بازار و فروش آن سبب شد در پرداخت مطالبات چغندرکاران تاخیر ایجاد شود، گفت: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده ایم، تاکنون بیش از ۷۰ درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت شده است.

وجود یک میلیون و ۵۴۰ هزار تن شکر در کارخانجات

به گفته وی هم اکنون یک میلیون و ۵۴۰هزار تن شکر در کارخانجات وجود دارد که باید به بازار عرضه شود.

حجتی با اشاره به تولید دانه های روغنی در کشور نیز گفت: ما در گذشته بیشترین وابستگی را در زمینه دانه های روغنی داشتیم و در سال ۹۲ ضریب خوداتکایی ما در این زمینه تنها ۶ درصد بوده؛ امیدوار هستیم که این وابستگی را سالی ۲ تا ۳ درصد کاهش دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سیاست ما در این زمینه افزایش سطح زیرکشت نیست، اظهار داشت: در سال ۹۵ تولید کلزا ۶۰ هزار تن بوده و سال گذشته ۱۸۷هزار تن از این محصول در کشور تولید شده است.

وی با بیان اینکه تولید کلزا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۳ برابر شده است، گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری تولید این محصول به ۳۵۰ هزار تن برسد و ۶ برابر سال ۹۶ شود. علیرغم اینکه در سال زراعی جاری ما با کم آبی مواجه هستیم.

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث آب مجازی گفت: در این راستا ما به این جمع بندی رسیدیم که محصولی مانند ذرت دانه ای را به عنوان خوراک متراکم دام و طیور به جای اینکه در داخل تولید کنیم، از خارج تامین کنیم و آبی را که قرار است به تولید این محصول اختصاص دهیم، برای تولید محصولات دیگر به کار بگیریم. همچنین یکی از محصولاتی که در کشت فراسرزمینی مورد توجه ما خواهد بود، ذرت است.

عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه یکی از معضلات جدی کشور در گذشته تولید شکر بوده است، گفت: تولید این محصول در سال ۹۲ در کشور یک میلیون و ۱۰۰هزار تن بوده که امسال این عدد به یک میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسیده است و بیش از ۷۰ درصد افزایش تولید در این زمینه داشته ایم. این در حالی است که سطح زیر کشت چغندر قند از ۱۷۰هزار هکتار به ۱۲۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: این افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و گسترش کشت های پاییزه اتفاق افتاده چرا که یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انتقال کشت بهاره چغندرقند به پاییز برای صرفه جویی در مصرف آب بوده است.

حجتی با بیان اینکه تولید چغندر قند در سال ۹۲ میزان ۳ میلیون و ۲۰۰هزار تن بوده است، گفت: امسال بیش از ۸ میلیون تن چغندر قند در کشور تولید شده و بنده از تولیدکنندگان این محصول به دلیل مطالباتی که از کارخانجات دارند، عذرخواهی می کنم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عرضه ۸ میلیون تن چغندرقند به بازار و فروش آن سبب شد در پرداخت مطالبات چغندرکاران تاخیر ایجاد شود، گفت: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده ایم، تاکنون بیش از ۷۰ درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت شده است.

به گفته وی هم اکنون یک میلیون و ۵۴۰هزار تن شکر در کارخانجات وجود دارد که باید به بازار عرضه شود.

حجتی با اشاره به تولید دانه های روغنی در کشور نیز گفت: ما در گذشته بیشترین وابستگی را در زمینه دانه های روغنی داشتیم و در سال ۹۲ ضریب خوداتکایی ما در این زمینه تنها ۶ درصد بوده؛ امیدوار هستیم که این وابستگی را سالی ۲ تا ۳ درصد کاهش دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سیاست ما در این زمینه افزایش سطح زیرکشت نیست، اظهار داشت: در سال ۹۵ تولید کلزا ۶۰ هزار تن بوده و سال گذشته ۱۸۷ هزار تن از این محصول در کشور تولید شده است.

وی با بیان اینکه تولید کلزا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از سه برابر شده است، گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری تولید این محصول به ۳۵۰ هزار تن برسد و ۶ برابر سال ۹۶ شود. علیرغم اینکه در سال زراعی جاری ما با کم آبی مواجه هستیم.

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث آب مجازی گفت: در این راستا ما به این جمع بندی رسیدیم که محصولی مانند ذرت دانه ای را به عنوان خوراک متراکم دام و طیور به جای اینکه در داخل تولید کنیم، از خارج تامین کنیم و آبی را که قرار است به تولید این محصول اختصاص دهیم، برای تولید محصولات دیگر به کار بگیریم. همچنین یکی از محصولاتی که در کشت فراسرزمینی مورد توجه ما خواهد بود، ذرت است.

مشکل تامین کالاهای اساسی نداریم

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه در تولید محصولات پروتئین حیوانی از جمله شیر و گوشت سفید هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد، گفت: ما در زمینه تولید گوشت مرغ هشتمین کشور تولیدکننده دنیا و بزرگترین تولیدکننده خاورمیانه هستیم و ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن تولید داریم. ضمن اینکه امسال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شیر در کشور تولید شده و امیدواریم میزان صادراتمان در سال جاری به ۸۰۰ میلیون دلار برسد.

حجتی تصریح کرد: علاوه بر این روز به روز بازارهای صادراتی این محصولات را توسعه می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ میزان ۶۴۰ هزار تن سیب زمینی از کشور صادر شده، با اشاره به اجرای سیاست بازار در ازای بازار گفت: بیش از ۲ سال است که ما واردات مرغ را مشروط به صادرات برخی محصولات از جمله سیب درختی، کشمش، پرتغال و کیوی کرده ایم و علی رغم مشکلاتی که این کار برای همکاران ما در گمرک داشته، در کتاب تعرفه این مسئله آورده شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش سرمایه بانک کشاورزی با حمایت های انجام شده، تصریح کرد: سرمایه این بانک از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافته که این کافی نیست و هرچه این رقم بیشتر شود، برای کشاورزی کشور بهتر است.

طرفدار فساد و سوءاستفاده نیستیم

حجتی با اشاره به اینکه ما طرفدار تخلف، فساد و سوء استفاده نیستیم، تاکید کرد: سیستم های حفاظتی و حراستی که در دستگاه هایمان پیش بینی شده نیز به همین منظور است. ما از هیچ خطاکاری گذشت نخواهیم کرد و اگر مواردی وجود داشته که نمایندگان محترم از آن اطلاع دارند، مستندات آن را در اختیار ما قرار دهند تا ما نیز این مسئله را به مسئولان مربوطه منتقل کنیم.