وزارت کشاورزی برای کشت محصولات ارگانیک برنامه ریزی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح وزیر کشاورزی، حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با استیضاح حجتی گفت: عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات داخلی کشاورزی به دلیل واردات بی رویه، عدم ایجاد بازار صادرات محصولات کشاورزی از مشکلات حوزه این وزارتخانه است.

وی با اشاره به تخلفات در برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی گفت: تخلفات زیادی در تعاونی ولیعصر در شهر رباط کریم رخ داده است و ۵ میلیارد تومان از سرمایه صندوق توسط مدیریت استان البرز اخذ شده است. دولت چقدر باید بابت لابی گری ها در وزارت جهاد هزینه بدهد؟

وی تصریح کرد: چرا معاون شما می گوید اگر می خواهید مجوز تاسیس پمپ بنزین بگیرید، باید ۶۰۰ میلیارد تومان بدهید تا مجوز بگیرید؟

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدم اجرای الگوی کشت، عدم برنامه ریزی برای کشت ارگانیک، عدم پیگیری مشکلات کشاورزان در مناطق زلزله زده، ورشکستگی کارخانجات قند و شکر در اثر واردات بی موقع، عدم توجه به صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، عدم دفاع از کشاورزان در مسئله استفاده بهینه از آب را از نقاط ضعف وزیر جهاد کشاورزی خواند.

نوروزی تصریح کرد: متاسفانه در بدنه وزارت جهاد کشاورزی از مدیران بازنشسته استفاده می شود، در حالی که وزارت جهاد باید چابک باشد و مدیران پیر و فرسوده به درد این وزارتخانه نمی خورند.

وی با انتقاد از واردات کود به کشور گفت: در عین واردات کود، وزارت جهاد کشاورزی اصرار به صادرات ژنتیکی محصولات ایران دارد.

نماینده رباط کریم در مجلس با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد نسبت به منابع طبیعی گفت: زمین های منابع طبیعی واگذار می شود و وزارت جهاد نسبت به جنگل کاری بی توجه است.

نوروزی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته به کشور ممنوع است، افزود: وزارت جهاد برنامه ریزی برای کشت محصولات ارگانیک در کشور ندارد.