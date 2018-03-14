صدور یک میلیون و ۲۱۵ هزار کارت برای داوطلبان کنکور ۹۷

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور سراسری ۹۷ به منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین در کدرشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: مرحله اول ثبت نام در کنکور ۹۷ از اول بهمن ۹۶ از طریق سایت سنجش آغاز شد و با درنظر گرفتن مهلت تمدید شده ۱۶ بهمن ۹۶ پایان پذیرفت. در این مرحله تعداد ۹۵۱ هزار و ۸۵ نفر ثبت نام کردند.

توکلی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانی تعیین شده مرحله دوم ثبت نام کنکور ۹۷ در روزهای ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه ۹۶ انجام شد و در این مرحله نیز تعداد ۶۰ هزار و ۲۹۹ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

توکلی تاکید کرد: با توجه به تعداد ثبت نام کننده در مرحله اول (۹۵۱ هزار و ۸۵ نفر) و مرحله دوم (۶۰ هزار و ۲۹۹ نفر) در مجموع تعداد یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۸۴ نفر در کنکور ۹۷ ثبت نام کرده اند که این تعداد نسبت به آمار ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۲۷ هزار و ۲۵ نفر بیشتر است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه داوطلبان گروه های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان های خارجی می توانستند در آزمون گروه هنر نیز شرکت کنند، در مجموع تعداد ۶۶ هزار و ۵۶۶ نفر از گروه های دیگر در گروه هنر شرکت کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: با توجه به اینکه داوطلبان گروه های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر می توانستند در آزمون گروه زبان های خارجی نیز شرکت کنند، در مجموع تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ نفر از گروه های دیگر در گروه زبان های خارجی شرکت کردند.

وی افزود: بنابراین در مجموع شرکت کنندگان در گروه های غیر از گروه های آزمایشی اصلی داوطلب، تعداد ۲۰۴ هزار و ۵۶۳ نفر در این بخش شرکت کرده اند و با توجه به آمار شرکت کنندگان در سایر گروه های آزمایشی، برای تعداد یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۴۷ داوطلب کنکور ۹۷ کارت صادر شده است.

توکلی تاکید کرد: آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار می شود. کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۴ تیر بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند تا چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: هر داوطلب باید بر اساس شرکت در یک، دو یا سه گروه آزمایشی، کارت آزمون هر کدام را به صورت جداگانه پرینت کند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون سراسری سال ۹۷ در یک مرحله و یک جلسه به سئوالات آزمون عمومی و اختصاصی پاسخ می دهند و سئوالات آزمون از کتب اعلام شده دبیرستان و نظام جدید سالی واحدی که به عنوان منابع اعلام شده، طراحی شده است.