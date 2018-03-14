انقلاب اسلامی هم نظرات خرافی و هم آرای غرب درباره زن را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی رضایی تهرانی، رئیس مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد در مراسم افتتاحیه واحد خواهران مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد به ارائه سخن پرداخت.

بیانات وی پیرامون پاسخ به سه پرسش بود: اسلام با زن چه کرد؟، انقلاب اسلامی با زن مسلمان چه کرد؟ و مجمع عالی حکمت با راه اندازی واحد خواهران، چه هدفی را دنبال می کند؟

وی در پاسخ به پرسش اول گفت: اسلام زن را به عنوان یک انسان زن مورد توجه قرار داد. یعنی «نه مانند نگاه پیشینیان، انسان بودنش انکار شد و در حد کالا دیده شد و نه مانند نگاه غربیها و حتی اعلامیه حقوق بشر، زن‌ بودنش و اختلاف هایش با مرد نادیده انگاشته شد». اسلام در عین اینکه به زن مالکیت خصوصی داد، زنانگی اش را هم مد نظر قرار داد.

این استاد حوزه و دانشگاه در مورد پاسخ دوم‌ گفت: انقلاب اسلامی، هم نظر خرافه آلود به اسلام را نقد کرد که می گفت زن سواد، لازم ندارد، باید مخدره بماند و ضعیفه نامیده شود. غافل از اینکه طبق نظر آیت الله جوادی آملی روایت «خیر للنساء أن لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال» در صدد آن است که بگوید اختلاط ممنوع است، نه اینکه پرده نشینی، واجب باشد و هم به رد رأی غربیان پرداخت که بیان می دارد زنان هیچ تفاوتی با مردان ندارند و برهنگی هم حق زن به عنوان یک بشر است.

رضایی تهرانی در ادامه سخنانش گفت: طبق نظر اسلام، امروزه برخی کارها کرامتا و عدالتا از دوش زن برداشته شده. مانند جهاد (و نه دفاع)، قضاء(و نه مقدمات کار قضاء و پژو هش های حقوقی). امروزه به تعبیر مقام معظم رهبری(دام ظله)، زن مسلمان ایرانی، الگوی زن مسلمان برتر و حجتی بر همه زنان عالم است.

وی در ادامه سخنان خود، به هدف واحد خواهران مجمع عالی حکمت اشاره کرد و گفت: پاسخ به این پرسش در پیام تصویری آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی گفته شد. هر شیعه ای اگر به درستی بخواهد بگوید: «محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم»، بدون علوم عقلی نمی شود.

رضایی تهرانی در پایان گفت: مجمع عالی حکمت در مدیریت جدید سه مورد را شعار راهبردی خود قرار داد: ۱- توسعه کمی، ۲- تعمیق کیفی و ۳- استقلال مالی. در همین راستا واحد خواهران ضرورت تشکیل و تأسیس یافت و با رصد حدود ۲۰۰ خواهر فرهیخته در حوزه و دانشگاه تشکیل شد که شورای عالی واحد خواهران متشکل از پنج نفر می باشد: دکتر فخار، دکتر علم الهدی، دکتر رضایی، معاون آموزش و معاون پژوهشی.