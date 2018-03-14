به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا صفایی رئیس سابق دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در آیین تودیع و معارفه رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، گفت: وقتی خود را با افرادی که برای انقلاب اسلامی جانفشانی کردند مقایسه می کنیم، در خواهیم یافت که کاری انجام نداده ایم. از سال ۴۲ با برادرانی مانند شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی از سال های دور در ارتباط بودم و همواره از انوار و الطاف ایشان استفاده می کردم.

وی با اشاره به خفقان موجود در زمان ستم شاهی، اظهار داشت: بار دیگر در تهران به دلیل تدریس مطالب درس دینی از طرف ساواک احضار شدم و از من خواستند تعهد دهم دیگر چنین مطالبی را مطرح نکنم که زیر بار تعهد دادن نرفتم.

وی ادامه داد: پس از انقلاب که بحث انحلال ارتش مطرح می شد، امام فرمودند ارتش حفظ شود اما در کنار آن باید تشکیلاتی دینی وجود داشته باشد. در آن زمان شهید فلاحی گفت که این کار به وحدت فرماندهی لطمه می زند که امام هم گفتند چنین ارتشی را نمی خواهم و شهید فلاحی که جا خورده بود، در آن قضیه کوتاه آمد و بنده به عنوان مسئول عقیدتی سیاسی ارتش مشغول به خدمت شدم.

حجت الاسلام صفایی با بیان اینکه تا سال ۷۴ در ارتش حضور داشتم، گفت: پس از آن از رهبر انقلاب درخواست کردم که بنده را از مسئولیت معاف کنند که در نهایت جایگزین آیت الله موحدی کرمانی در دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا شدم.

وی با بیان اینکه مسئولیت ها در نظام اسلامی امانت است، گفت: افتخار می کنم که در طول ٣٤ سال خدمت خود، ٢ حکم از امام دریافت کرده و مشغول به خدمت بوده ام.