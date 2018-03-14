ماموریت معاون سیما برای مرکز طرح، برنامه و ارزیابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما با حضور در جمع همکاران مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما از حسن خجسته و محسن مهاجرانی ۲ چهره شورای سیاست گذاری سیما تجلیل کرد.

در این نشست میرباقری با اشاره به اهداف بلندمدت نظام تاکید کرد: در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی در زمینه تولید محتوا، اسناد بالادستی ما از ورزیدگی خاصی برخوردار است چراکه قدمت تاریخی و مذهبی در ایران باعث شده تا کتب و اطلاعات جامعی در زمینه تولیدات فرهنگی وجود داشته باشد.

وی به این مرکز ماموریت داد تا با ورود به حوزه مدیریت پیام به کمک تولید آمده و برنامه ریزی کنند.

میرباقری تولید محتوا، روش تعامل با مخاطب و شیوه های ارسال پیام را از روش های مدیریت پیام دانست و افزود: تمامی این حوزه ها باید در مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما تجمیع شده و برنامه های مدون در اختیار بخش تولید قرار داده شود.

معاون سیما با اشاره به آثار متقدمین در زمینه علوم انسانی و الهی تاکید کرد: با بهره گیری از این گنجینه بزرگ، انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه به لحاظ محتوای فکری کمبودی احساس نمی کند ولی باید این محتوا به فعلیت درآمده و قابلیت استفاده کاربردی را داشته باشد.

وی مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما را موظف کرد تا با بهره گیری از اسناد بالادستی برنامه های اجرایی متناسب با سپهر رسانه ای را مدون کند.

معاون سیما اضافه کرد: برای تولید برنامه در قالب های مختلف برنامه سازی باید به یک زبان مفاهمه در حوزه برنامه ریزی و برنامه سازی رسید. از مشکلات عمده در تولید برنامه همین فاصله میان ۲ حوزه سیاست گذاری و تولید است و خوشبختانه با هوشیاری مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما و مدیریت آقای خیامی داریم به این مفاهمه نزدیک می شویم.

معاون سیما در پایان به تعامل خوب مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما با برنامه سازان اشاره کرد و گفت: همین تعامل باعث شد حوزه تولید فعال تر از همیشه وارد میدان شود و امروز اتفاقات خوب و ملموسی در این زمینه صورت گرفته است.

در این نشست عبدالکریم خیامی رییس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما گزارشی از اقدامات این مرکز ارایه کرد و در پایان از لوگوی مرکز رونمایی شد.