مجلس را ارزان نفروشیم/ خطر ضربه مهلک به رای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره به استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در دو روز اخیر اظهار داشت: مجلس در دو روز اخیر درگیر استیضاح هایی بوده که نتایج آن را مشاهده می کنیم؛ استیضاح سه وزیر پشت سر هم ابهاماتی را دارد، به همین جهت فراکسیون نمایندگان ولایی وارد آن نشد.

وی افزود: جایگاه مجلس یک جایگاه باارزش و در راس امور است؛ مجلس همیشه از نظر قانون اساسی در راس امور است و نمایندگان هم باید تلاش کنند که در راس امور قرار بگیرند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: مردم در دو روز اخیر شامل مباحثی بودند و فکر می کردند نمایندگان مستند به حوادثی مانند کشتی سانچی یا هواپیما این استیضاح ها را انجام می دهند؛ من خودم استیضاح را امضا نکرده بودم و فراکسیون ما هم وارد این مسئله نشد اما از هیات رئیسه استدعا می کنم که بررسی کنند که استیضاح ها چقدر استحکام دارد.

حاجی بابایی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، این مجلس تا پایان دوره نمی تواند هیچ وزیر دیگری را استیضاح کند و با مشکل جدی مواجه خواهد شد و این یک ضربه مهلک به رای مردم است.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره فضائل ملت و عصاره خون شهیدان است و نباید آن را ارزان فروخت.