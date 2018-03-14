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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی خبر داد:

برنامه ریزی برای پوشش تصویری مراسم تحویل سال حرم مطهر رضوی

برنامه ریزی برای پوشش تصویری مراسم تحویل سال حرم مطهر رضوی

مشهد- مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی از برنامه ریزی برای پوشش تصویری مراسم تحویل سال حرم مطهر رضوی وسخنرانی رهبر معظم انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصرپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ برنامه‌ نوروزی با متوسط زمانی ۶۰ دقیقه در ایام سال جدید از سیمای استانی پخش می‌شود که شاخص‌ترین‌ آن برنامه‌ حرم مطهر رضوی در لحظه سال تحویل ، سخنرانی مقام معظم رهبری و برنامه‌های مناسبتی ماه رجب است.

وی افزود: با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برنامه‌های شبکه محوری صداوسیمای استان که جزو دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان بوده را در سال ۹۷ به مرحله تولید و اجرا در می‌آوریم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به نیاز مالی جهت تولید آثار فاخر گفت: صداوسیمای خراسان رضوی اگر می‌خواهد کار فاخر تولید کند نیازمند تخصیص اعتبار ویژه بوده و در حال حاضر برای حقوق پرسنل مشکل داریم.

نصرپور بیان کرد:  برای راه اندازی سیستم‌ دیجیتال در روستا نیازمند بودجه حداقل ۲۰۰ میلیون تومانی هستیم و امیدواریم که با حمایت مسئولان پوشش دیجیتالی ۹۶ درصدی استان به ۱۰۰ درصد برسد

وی تصریح کرد: پرمخاطب‌ترین برنامه‌های شبکه استان گزارش ۵، شب شرقی و اخبار بوده است و خوشبختانه در بخش‌های زنده حرم مطهر رضوی و فوتبال هیچ قطع تصویر و صدایی نداشته‌ایم.

کد مطلب 4251893

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