برنامه ریزی برای پوشش تصویری مراسم تحویل سال حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصرپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ برنامه‌ نوروزی با متوسط زمانی ۶۰ دقیقه در ایام سال جدید از سیمای استانی پخش می‌شود که شاخص‌ترین‌ آن برنامه‌ حرم مطهر رضوی در لحظه سال تحویل ، سخنرانی مقام معظم رهبری و برنامه‌های مناسبتی ماه رجب است.

وی افزود: با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برنامه‌های شبکه محوری صداوسیمای استان که جزو دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان بوده را در سال ۹۷ به مرحله تولید و اجرا در می‌آوریم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به نیاز مالی جهت تولید آثار فاخر گفت: صداوسیمای خراسان رضوی اگر می‌خواهد کار فاخر تولید کند نیازمند تخصیص اعتبار ویژه بوده و در حال حاضر برای حقوق پرسنل مشکل داریم.

نصرپور بیان کرد: برای راه اندازی سیستم‌ دیجیتال در روستا نیازمند بودجه حداقل ۲۰۰ میلیون تومانی هستیم و امیدواریم که با حمایت مسئولان پوشش دیجیتالی ۹۶ درصدی استان به ۱۰۰ درصد برسد.

وی تصریح کرد: پرمخاطب‌ترین برنامه‌های شبکه استان گزارش ۵، شب شرقی و اخبار بوده است و خوشبختانه در بخش‌های زنده حرم مطهر رضوی و فوتبال هیچ قطع تصویر و صدایی نداشته‌ایم.