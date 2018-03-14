اسامی محرومان هفته بیست‌ و ششم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:
* ابراهیم صالحی ؛ پارس جنوبی جم
* فرشید اسماعیلی ؛ استقلال تهران
* فرید محمدی زاده، علی اکبر یوسفی ( مدیر تیم) ؛ نفت تهران
* حکیم نصاری ؛ استقلال خوزستان
* ایمان مبعلی ؛ فولاد خوزستان
* مهدی کیانی ؛ تراکتورسازی تبریز
* محمد صادق بارانی، سجاد مشکل پور، امیرحسین کریمی ؛ پیکان
* محمد علی کریمی( مربی) ، آرمین بیانی پسیخانی ( مربی)؛ سپیدرود رشت
* عبدالله ویسی (سرمربی) بهمن روشنایی( مدیر تیم) ؛ استقلال خوزستان
* تیم فولاد خوزستان هم با رای انضباطی از حضور تماشاگران در بازی با تیم پدیده در تاریخ ۱۱ فروردین ۹۷ محروم است.
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