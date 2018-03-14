جریمه ۴۰میلیاردی برای ۲اپراتور موبایل/ سوءاستفاده اطلاعات مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: گزارشات واصله از مشترکان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره مشترکان در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.

از این رو طبق تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی، موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع شد و پس از بررسی فنی مساله توسط مرکز ماهر مشخص شد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت آنلاین ورود کاربران به سامانه های موردنیاز، شماره مشترکان را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد می گذاشتند که در این بین به دلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکان در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.

پس از احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای تلفن همراه، خطای مورد اشاره رفع شد و به منظور بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این سرویس در حال حاضر متوقف شده است.

بنابراین با توجه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارائه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکان توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوء استفاده شده است.

بر این اساس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر ۲۰ میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط و ضوابط و مراحل تعریف شده در این موافقتنامه، فرایند این موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به اپراتورهای مذکور ابلاغ می شود.

رگولاتوری تاکید کرد که رعایت حقوق مشترکین و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و هیچ گونه قصور و تقصیری در این حوزه قابل پذیرش نیست و وزارت ارتباطات در صورت اثبات تخلف، حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.

بدون شک یکی از کارآمدترین روشهای نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که بر این اساس از مردم خواهشمندیم با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه ۱۹۵ به اطلاع سازمان برسانند.