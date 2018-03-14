به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل، عصر چهارنشهب در مراسم آغاز به کار کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نوروزی استان گلستان از استقرار پایگاه‌های اورژانس در سطح جاده‌ها و نقاط مشخص استان خبر داد و اظهار کرد: امید است با استقرار این پایگاه‌ها شاهد کاهش تصادف در نوروز ۹۷ باشیم.

وی افزود: برای نظارت بر کیفیت مواد غذایی، اکیپ‌های نظارت بر بهداشت محیط هم در طرح بسیج سلامت نوروزی فعالیت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان بابیان اینکه سعی داریم در ایام نوروز بهترین خدمات را به شهروندان و مسافران ارائه دهیم، گفت: در این ایام تمام بیمارستان‌های دولتی در آماده‌باش کامل خواهند بود.

وی تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمات‌رسانی بهتر در ایام نوروز امسال ۵۰ درصد از توان بیمارستان‌های خصوصی استفاده خواهد شد.

۲۰۱ نفر در طرح بسیج سلامت نوروزی فعالیت خواهند کرد

در ادامه سراج‌الدین عارف نیا، معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان گلستان در خصوص طرح بسیج سلامت نوروزی، اظهار کرد: این طرح از ۱۵ اسفند ماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح ۲۰۱ نفر در قالب ۸۳ اکیپ نظارتی عهده‌دار نظارت بهداشت محیط و مواد غذایی هستند، افزود: هدف از اجرای این طرح حفظ امنیت غذایی مردم و مسافران است.

عارف نیا اظهار کرد: اکنون نظارت بر رستوران‌ها، مراکز تفرجگاهی و تفریحی، اغذیه‌فروشی‌ها، بازار روز و هفته بازارها و غیره توسط نیروهای ما در حال انجام است.

وی تصریح کرد: نظارت‌ها بر مراکز عرضه مواد غذایی از ابتدای فروردین تشدید خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت از معدوم شدن هزار و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی طی سال گذشته در گلستان خبر داد و خاطرنشان کرد: در همین راستا ۵۰ نفر به محاکم قضایی معرفی شدند.