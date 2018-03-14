استعفای نجفی به دلیل مشکلات پزشکی است/ شهردار نمی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در نشست خبری خود با بیان اینکه در روزهای پایان سال هستیم و شهروندان سخت در حال فعالیت های پایانی سال هستند، گفت: معمولاً ایرانی ها روزهای آخر سال ترافیک کاری بیشتری دارند، برای همین شلوغی و ترافیک نیز در شهر حاکم است.

وی ادامه داد: قبل از پایان سال پرسنل شهرداری در حال فعالیت های نظافت و آماده سازی شهر برای نوروز هستند.

وی تاکید کرد: از عصر روز گذشته استعفای آقای نجفی اعلام شده بود و امروز در جلسه شورا با حضور ۲۰ نفر این استعفا مورد بررسی قرار گرفت و دلیل آن مشکل جدید پزشکی عنوان شده است که می دانید نمی توانیم مشکلات پزشکی را علنی کنیم.

وی گفت: در اولین جلسه رسمی سال آینده شورا این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و اگر توضیحات آقای نجفی قانع کننده بود، رای به استعفا خواهیم داد و برای شهرداری سرپرست تعیین می کنیم.

وی تاکید کرد: اگر اعضای شورا مخالف باشند اما همچنان نجفی به استعفا اصرار داشته باشد مجبور به پذیرش استعفا هستیم اما جای نگرانی برای شهروندان نیست و تیم شهرداری به وظایف خود عمل خواهد کرد.

محسن هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا شما قصد شهردار شدن ندارید گفت: من قصد چنین کاری ندارم و به دنبال چنین موضوعی نیستم و از گزینه هایی که مطرح شده اطلاعی ندارم زیرا هنوز استعفا پذیرفته نشده است

هاشمی تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر هم بخواهند شهردار نمی شوم زیرا قصد ندارم مریض شوم چراکه ریشه این مریضی استرس هم هست.

هاشمی در ادامه نشست خبری در خصوص اینکه گفته می‌شود استعفای نجفی به دلیل دلخوری از اعضای شورا است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و همه اعضا از استعفای وی ناراحت هستند.

وی در خصوص اینکه چقدر بیماری نجفی برای استعفا واقعیت دارد، افزود: این موضوع صادقانه از سوی شهردار تهران عنوان شده در حالی که بسیاری از افراد سیاسی به دلیل ماندن در پست های مدیریتی، بیماری خود را پنهان می کنند. این کار آقای نجفی صداقت او را اثبات می کند. همچنین برخی از اعضای شورا با پزشک ایشان در ارتباط هستند و این موضوع را تایید می کنند و اسناد آن نیز موجود است.

وی در خصوص اینکه چه کسانی به عنوان گزینه احتمالی سرپرستی مطرح هستند، گفت: اینکه رئیس شورا در این خصوص صحبت کند درست نیست و این موضوع باید با حضور اعضای شورای بررسی شود.

هاشمی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اینکه گفته می‌شود فشارهای بیرونی دلیل این استعفا بوده، ادامه داد: دلیل استعفا، فشارهای بیرونی نبوده است. شاید فشارهای بیرونی وجود داشته باشد اما دلیل استعفای نجفی مشکل پزشکی بوده است.

وی در خصوص اظهارنظر دادستان در خصوص شهرداری گفت: مسائل سیاسی به هیچ وجه در این استعفا دلیل نیست هرچند فشارها زیاد است ولی شهردار تهران این فشارها را تحمل کرده و ترجیح داد به دلیل فشارها استعفا نبود اما این بیماری با استرس های شهرداری همخوانی ندارد.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص ماجرای برج میلاد نیز گفت: اگر دادستان به این موضوع ورود پیدا نمی کرد شورا به این قضیه ورود می کرد اما وقتی دستگاه قضا به ماجرایی ورود کرده ورود ما زیاد معنادار نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی از استعفای نجفی مطلع شده، گفت: دیروز ظهر در صحن علنی در جریان قرار گرفتم. جلسه ای با آقای نجفی و سپس با آقای جهانگیری داشتم که در این رابطه نیز با دولت مشورت داشته باشیم. ما ساعت ۳ بعدازظهر بدون اینکه به اعضا اطلاع رسانی شود جلسه هم اندیشی تنظیم کردیم تا در این خصوص از اعضا نظرخواهی کنیم.

هاشمی همچنین در خصوص میثاق نامه مدیریت شهری گفت: تا به حال کسی از میثاق نامه عبور نکرده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص شهردار بعدی تهران گفت: هنوز استعفای شهردار تهران پذیرفته نشده و در جلسات هم اندیشی هیچ تصمیم رسمی ای گرفته نمی شود.

رئیس شورای شهر تهران و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص اینکه آیا از بازداشت شهردار تهران و آزادی با قید وثیقه او اطلاع داشته گفت: من هم چنین چیزی را شنیده ام اما به طور رسمی اطلاع ندارم.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری که چطور است رئیس شورا از بازداشت شهردار تهران اطلاع ندارد اما عضو سابق شورا از آن اطلاع دارد و آن را توئیت می کند گفت: من هم این موضوع را مانند ایشان شنیده ام اما او شنیده اش را توئیت می کند اما من چنین کاری نکرده ام.