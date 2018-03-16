۱۱۹ شناور مسافری و حمل خودرو در ۱۳ بندر مجاز خدمات نوروزی می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور از حضور ۱۱۹ فروند شناور با ظرفیت ۶۳۰۰ صندلی و حمل ۲۸۸۰ دستگاه خودرو در قالب ناوگان مسافری دریایی مشارکت کننده در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۹۷ این استان خبر داد.

عفیفی پور گفت: طرح نوروزی تسهیل سفرهای دریایی در این استان در بخش های ایمنی مسیرهای تردد، ایمنی بنادر و ایمنی شناورها از امروز جمعه ۲۵ اسفندماه آغاز شده و به مدت ۲۰ روز، تا پایان روز ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه داشت.

وی تعداد مجموع کل شناورهای مسافری فعال در طرح نوروزی سال ۹۷ این استان را شامل ۵۳ فروند با ظرفیت ۵ هزار و ۹۱۲ صندلی اعلام کرد و افزود: در این طرح ۲۰ روزه، ۶۵ فروند شناور لندینگ کرافت با ظرفیت حمل درجا و همزمان ۲هزار و ۷۶۰ دستگاه خودروی مسافران دریایی نیز در مسیرهای بنادر پهل به لافت جزیره قشم و لنگه، چارک و آفتاب به مقصد جزیره کیش فعالیت دارند.

به گفته عفیفی پور، در مجموع ۱۱۹ فروند شناور حمل مسافر و خودرو با ظرفیت ترابری ۶ هزار و ۲۹۳ نفر در هر سفر دریایی و حمل ۲هزار و ۸۸۰ دستگاه خودرو به صورت درجا، خدمات رسانی به میلیون ها مسافر نوروزی در بیش از ۱۳ بندر مجاز استان هرمزگان را بر عهده خواهند داشت.

وی ضمن اشاره به برخورداری استان هرمزگان از واحدهای پروازی در طرح نوروزی نیز تصریح کرد: دو فروند بالگرد نیز انجام پایش های هوایی و خدمات دهی به سانحه دیدگان و افراد مضطر در مواقع لزوم را بر عهده دارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: چندین هزار نفر در زیرمجموعه های مختلف ستاد تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۹۷ در این استان برای فراهم کردن شرایط سفر ایمن و ایجاد رفاه بیشتر برای مسافران دریایی خدمت رسانی و فعالیت رسمی خود را امروز آغاز کردند.

این مقام مسئول افزود: ۱۶ فروند شناور خدماتی، ۲۲ فروند شناور همیار ناجی حامل تیم دونفره، ۱۵ تیم غواصی به همراه آمبولانس، آتش نشانی و هلال احمر و ۱۲ تیم بازرسی در بنادر استان هرمزگان مستقر شده اند تا در زمینه ایمنی سفرها و ارایه خدمات امداد و نجات مشارکت داشته باشند.

عفیفی پور اضافه کرد: امسال نیز همچون سال های گذشته، سامانه کنترل ترافیک دریایی (VTS) مستقر در بندر شهید رجایی، مسیرهای دریایی را مورد پایش قرار داده و بر ترددهای مسافری از راه دور نظارت دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن بیان این مطلب که ۹۵ درصد از حجم کل سفرهای دریایی کشور در این استان انجام می شود، گفت: علاوه بر این نزدیک به حدود ۱۰۰ درصد حمل خودروهای مسافران دریایی کشور از طریق شناورهای لندینگ کرافت نیز در استان هرمزگان انجام می شود تا در ادبیات رسانه، این استان با لقب " پایتخت مسافرت های دریایی ایران" شناخته شود.

وی یادآور شد: طی ۲۱ روز اجرای طرح نوروزی سال گذشته، بالغ بر چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سفر ترابری مسافر و گردشگر و همچنین جابجایی بالغ بر ۵۶۰ هزار دستگاه خودرو در کمال صحت و سلامت انجام شد.

عفیفی پور در بخش دیگری از سخنان خود از هموطنان خواست تا از بنادر، شناورهای مجاز و در زمان مجاز اقدام به سفر دریایی کنند تا ضریب ایمنی اینگونه سفرها افزایش یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بیان کرد: هموطنانی که احتمالا در شرایط اضطرار قرار می گیرند، می توانند از طریق تماس فوری با شماره ۱۵۵۰ (بدون کد پیش شماره) مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی استان هرمزگان را در جریان وضعیت خود قرار دهند تا تیم های مجرب امدادی به یاری آنها بشتابند.