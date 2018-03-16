۷ فیلم خارجی مرمت شده در جشنواره جهانی فیلم فجر اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، بخش «بازسازی کلاسیک‌ها» از ۲ سال پیش آغاز شد و چون مورد استقبال قرار گرفت در دوره‌های بعد نیز تکرار شد.

این بخش به فیلم‌های کلاسیک و شناخته شده تاریخ سینما می‌پردازد که افتخارات جهانی نیز کسب کرده‌اند و پس از سال‌ها بازسازی شده‌اند. در دوره سی و ششم جشنواره جهانی فیلم فجر ۷ فیلم مرمت شده از کشورهای ژاپن، فرانسه، روسیه، استرالیا، لهستان، چکسلواکی و یک فیلم محصول مشترک هنگ هنگ و تایوان به نمایش در می‌آید.

اسامی فیلم‌های این بخش بدین شرح است:

«نشانی از ذن» ساخته کینگ هو محصول مشترک هنگ کنگ و تایوان، «دروازه جهنم» ساخته نیتوسوکه کینوگاسا محصول ژاپن، «ظهور و سقوط یک شرکت کوچک فیلمسازی» ساخته ژان لوک گدار محصول فرانسه، «قاتل تزار» ساخته کارن شاه نظرف محصول روسیه، «پیک نیک در هنگینگ راک» ساخته پیترویر محصول استرالیا، «آدلا هنوز شام نخورده» ساخته اولیدریچ لیپسکی محصول چکسلواکی و «نسل» ساخته آندری وایدا محصول لهستان.

علاوه بر این در بخش «بازسازی کلاسیک‌ها» چهار فیلم ایرانی «یا ضامن آهو» ساخته پرویز کیمیاوی، «اربعین» ساخته ناصر تقوایی، «امیرکبیر» اثر علی حاتمی و «بازمانده» به کارگردانی سیف‌الله داد اکران خواهد شد.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.