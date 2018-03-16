ازنا تبدیل به یک کارگاه صنعتی شده است/ از ۵ پروژه کلیدی بازدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه چهارخطه ازنا- شازند اظهار داشت: با توجه به دستورات استاندار لرستان و مسائلی که در این پروژه وجود داشت؛ مقرر شد چهارخطه ازنا- شازند تا محدوده مومن آباد هرچه سریع تر تکمیل و آسفالت شود.

کار در سد «کمندان» دوشیفته شد

وی با بیان اینکه استاندار در بازدید از سد کمندان نیز دستور دوشیفته شدن کار در پروژه را دادند تا با کار در دو شیفت ۱۰ ساعته این پروژه سرعت بگیرد، تصریح کرد: استاندار همچنین دستور افزایش توان مالی پروژه و ماشین آلات مورد نیاز سد کمندان را دادند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه تصفیه خانه آب ازنا آماده بهره برداری است، گفت: تنها مسئله انرژی برق آن مطرح بود که در جلسه امروز استاندار لرستان دستور بررسی آن توسط دستگاه ذی ربط را دادند.

کیان پور یادآور شد: نهایتا این تصفیه خانه در سال آینده افتتاح می شود.

احداث شهرک های گلخانه ای به صورت ویژه در دو شهرستان دورود و ازنا پیگیری می شود

وی با بیان اینکه احداث شهرک های گلخانه ای به صورت ویژه در دو شهرستان دورود و ازنا پیگیری می شود، تصریح کرد: ۴۲ هکتار گلخانه در «چشمه سلطان» احداث می شود و این گلخانه ها با اولویت مردم منطقه واگذار می شوند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این شهرک گلخانه ای در «چشمه سلطان» برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند و ظرفیت تولید ۹ تا ۱۰ هزار تن محصول کشاورزی را دارد.

کیان پور با تاکید بر اینکه شهرستان ازنا به یک کارگاه صنعتی تبدیل شده است، افزود: فاز داروهای انسانی کارخانه بایرافلاک در حال اجرا است و امید داریم این طرح برای خردادماه ۹۸ بهره برداری شده و زمینه جذب ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را فراهم کند.

احداث کارخانه سیمان سفید در ازنا

وی با اشاره به اینکه در جریان بازدید از کارخانه فولاد ازنا نیز در جریان روند تجهیز و ساخت آن قرار گرفتیم، ادامه داد: بخش نصب تجهیزات این کارخانه ۷۶ درصد پیشرفت دارد و ساختمان کارخانه نیز ۹۵ درصد پیشرفت دارد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم این کارخانه تا پایان سال ۹۷ و اوایل ۹۸ بهره بردای شود.

کیان پور به احداث کارخانه سیمان سفید در ازنا اشاره کرد و گفت: این پروژه با سرمایه گذاری یک بانک و بخش خصوصی کلید زده می شود و حجم سرمایه گذاری آن ۲۰۰ میلیارد است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این کارخانه در اوایل سال ۹۷ آغاز می شود، تصریح کرد: امیدواریم یک سال بعد بتوانیم در این کارخانه تولید سیمان را داشته باشیم.