کشف ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علیرضا مرزبانی"، گفت: در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت و کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق در مسیر کرمانشاه به بیستون تردد می کند، توقیف خودرو در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود : ماموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه خودرو مذکور را در نزدیکی پلیس راه بیستون مشاهده و با استفاده از موانع بازدارنده خودرو را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اظهارداشت: خودرو مذکور که حامل مقدار ۲۸ هزار لیتر نفت سفید و فاقد هر گونه مجوز و برنامه و گواهی از شرکت نفت بود برای بررسی بیشتر به پاسگاه چالابه انتقال داده شد.

سرهنگ مرزبانی با اشاره به معرفی متهم به مقام قضائی جهت سیر مراحل قانونی خاطر نشان کرد: از آنجایی که قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند، پلیس با برهم زنندگان نظم اقتصادی برخورد قاطع خواهد کرد.

تقدیر اعضای شورای تامین کنگاور از عملکرد انتظامی شهرستان

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از تقدیر و تشکر اعضای شورای تامین شهرستان از عملکرد این انتظامی خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری" فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: پس از تشکیل جلسه شورای تامین شهرستان با حضور کلیه اعظا، در ستاد انتظامی کنگاور، اعضای این شورا از عملکرد انتظامی شهرستان در برخورد و پیشگیری از جرائم تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

وی ادامه داد: اعضای شورا بیان داشتند عملکرد خوب فرمانده انتظامی شهرستان در حوادث اخیر از متشنج شدن اوضاع این شهرستان جلوگیری بعمل آورده و بحمداله شاهد حادثه ناگواری در سطح شهرستان در اتفاقات گذشته نبودیم.

طرح مبارزه با مواد مخدر در صحنه اجرا شد

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه از اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهروز فخری" اظهار کرد: با همکاری قضایی طرح مبارزه با مواد مخدر و خرده فروشان به مدت ۷۲ ساعت در سطح شهرستان صحنه اجرا گردید.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح و ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر، ۳ باب مغازه خرده فروشی مواد مخدر پلمپ و بالغ بر ۶۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ فخری ادامه داد: همچنین در این طرح ۵ خرده فروش مواد مخدر و ۲۵ معتاد متجاهر دستگیر و ۱۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه با بیان اینکه شعار پلیس در نوروز ۹۷ "آرامش بهاری با نظم و امنیت" است، از مردم خواست در تحقق این شعار به پلیس کمک کنند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه مردم با رعایت مقررات و هشدارهای پلیسی خصوصا در حوزه ترافیکی در سال های گذشته تعطیلات امنی برای خود و خانواده اشان رقم زدند و امیدوارم امسال نیز شاهد تحقق این مهم باشیم.

کشف بیش از ۳۴ کیلوگرم موادمحترقه دست ساز در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳۴ کیلو و ۱۸۰گرم مواد محترقه دست ساز توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار کرد: به دنبال اخبار رسیده مبنی بر اینکه چند نفر در سطح شهرستان کرمانشاه اقدام به تهیه مواد محترقه دست ساز می کنند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه با انجام کارهای پلیسی توانستند محل فعالیت دو نفر که بصورت غیر قانونی اقدام به تهیه اکلیل و سرنج می کردند را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی نسبت به دستگیری آنان اقدام کنند.

سرهنگ براری تصریح کرد: ماموران پس از بازرسی متهمان توانستند ۳۴کیلو و ۱۸۰گرم مواد محترقه دست ساز به همراه تعدادی مواد محترقه دیگر کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: در راستای پیشگیری از حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال، ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از چندین مغازه تعداد ۲۶ هزار و ۸۲۱ عدد انواع مواد محترقه را کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ براری در پایان از تشکیل پرونده برای سه متهم یاد شده و تحویل آنان به مراجع قضایی خبر داد.

روانسر یکی از شهرستان های امن کشور است

فرمانده انتظامی روانسر با بیان اینکه این شهرستان یکی از مناطق امن کشور است، گفت: امنیت یک پدیده اجتماعی است و آحاد جامعه باید در برقراری و پایداری آن نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

سرهنگ "محمد قنبری" در نشست با خبرنگاران افزود: همجواری روانسر با برخی از شهرستان ها و قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی موجب شده تا برخی از جرم ها به روانسر منتهی شود.

فرمانده انتظامی روانسر ادامه داد: با هدف تامین امنیت شهروندان، در سال جاری ۱۵۰ مورد طرح امنیتی و انتظامی مانند طرح های ترافیکی، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با قاچاق کالا و ناهنجاری های اجتماعی اجرا شده که خوشبختانه نتایج مثبت و موفقی به دنبال داشت.

سرهنگ قنبری اظهار داشت: میزان کشفیات کالای قاچاق در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد و از نظر ریالی نیز ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: میزان کشفیات احشام ۵۰ درصد، مواد سوختی ۱۰۰ درصد، مواد آرایشی بهداشتی ۲۲ درصد، سیگار ۱۲ درصد، توتون و تنباکو ۲۰۰ درصد و لباس قاچاق ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم.

فرمانده انتظامی روانسر اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۶ باند قاچاق در این شهرستان متلاشی شده که در این راستا ۶۸ نفر دستگیر و ۵۹ دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

قنبری گفت: خوشبختانه امسال هیچ گونه سرقتی از بانک ها، طلافروشی ها و ادارت سطح شهرستان صورت نگرفت و بیشترین تعداد سرقت ها که البته بسیار ناچیز هم هست مربوط به منازل و وسایل داخل خودروها بوده که میزان کشفیات سرقت ها در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد رشد نشان می دهد و ۶۲ نفر از سارقان نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده ند.

وی افزود: در ماموریت هایی که کارکنان انتظامی شهرستان انجام داده اند ۳۶ کیلو مواد اولیه ساخت مواد محترقه دست ساز و ۴۶ هزار انواع مواد محترقه کشف و ضبط شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه امسال نزاع های دسته جمعی در شهرستان نداشته ایم و نزاع های فردی نیز ۲۱ درصد کاهش داشته است، افزود: افزایش ۲۷ درصدی کشفیات سلاح غیرمجاز و کشف ۱۴ مورد کلاهبرداری از دیگر ماموریت هایی است که این نیرو انجام داده داده است.

شهرستان روانسر با ۴۷ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد.