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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

تغییر خدمات خط ۵ متروی تهران در ایام نوروز۹۷

تغییر خدمات خط ۵ متروی تهران در ایام نوروز۹۷

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از تغییر زمان خدمات رسانی خط ۵ مترو در ایام نوروز ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نوبخت افزود: برای استفاده بهینه از فرصت تعطیلات نوروز جهت انجام عملیات‌های بهسازی خط ۵ متروی تهران وحومه، ساعات ارائه خدمات به مسافران در این ایام تغییر خواهد کرد.

وی در خصوص نحوه سرویس دهی در خط ۵ متروی تهران و حومه در ایام نوروز، گفت: در روزهای یکم، دوم، سوم، چهارم، دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین؛ ساعت ارائه خدمات به مسافران در خط ۵ مترو از ساعت ۸ تا ۱۸ خواهد بود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با تاکید بر اینکه فاصله حرکت قطارها هر ۲۰ دقیقه یک قطار خواهد بود، افزود: از یکشنبه پنجم فروردین تا پنجشنبه ۹ فروردین که روزهای کاری محسوب می‌شوند، آغاز حرکت قطارها از ساعت ۶ بامداد خواهد بود و سرویس دهی مترو تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد یافت.  

مهندس نوبخت با بیان اینکه در روز طبیعت مسافران بیشتری از خط ۵ متروی تهران استفاده می‌کنند، گفت: در روز دوشنبه ۱۳ فروردین ماه ۹۷ ارائه خدمات از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود و حرکت قطارها در خط تهران- کرج تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد:این تغییرات فقط در ایام نوروز بوده  و از روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین تا پایان شهریور ماه ۹۷ مطابق با زمانبندی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ آخرین حرکت قطارها از تهران (صادقیه) به سمت گلشهر و بالعکس در روزهای عادی ساعت ۲۱:۳۰ است.

 بنا براعلام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، گفتنی است با اعمال این تغییرات، راندمان عملیات‌های بهسازی خط ۵ نسبت به شرایط فعلی افزایش پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4253981
نورا حسینی

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