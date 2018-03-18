ساحل و جزایر متعدد زیبای بندرعباس گردشگران را فرا می خواند

خبرگزاری مهر - گروه استانها، آرتا دخت زاهدی؛ پیش از طلوع آفتاب آرامش و زیبایی موج های دریا که بر شن های ساحل می نشینند صحنه ای خلق می کند که لذت دیدن آن هیچگاه از ذهن بیرون نمی رود. ماهیگیرانی که قبل از طلوع خورشید به دریا می روند و با طلوع خورشید به ساحل باز می گردند تا صیدشان را در بازار به فروش برسانند.

آب بازی بچه هایی که رنگ پوستشان از افتاب سوخته است و دلشان به زلالی دریا است و اگر به محله های قدیمی تر بروید پیرمرد و پیرزن هایی را می بینید که در ساحل جمع شده اند و گپ می زنند.

غروب ها و شب ها هم بسیاری از اهالی بندر کنار آب می روند و اگر دریا مه آلود نباشد می شود نور کشتی ها و جزایر دور دست کوچک و بزرگ را تماشا کرد. اینها گوشه ای از زیبایی های بی نظیر بندرعباس است که اگر قصد سفر به این شهر را دارید نباید خود را از دیدن آن بی نصیب کنید.

بوی دریا و نم و شرجی را در همه جای شهر می توان احساس کرد.در بندرعباس دریا هنوز بخش مهمی از زیبایی، لذت، درآمد و حتی فرهنگ مردم این شهر است. نام این شهر که با اسم شاه عباس صفوی گره خورده نشان از دوران مقاومت ساکنان این شهر در برابر نیروهای بیگانه است که یادگاری ها و آثار تاریخی زیادی نیز از آن به جای مانده است.

در ماه های خنک پاییز و زمستان و اوایل بهار به راحتی می توان به دیدار این آثار باستانی آمد و شکوه و عظمت آنها را از نزدیک تماشا کرد.

به دلیل شرجی و گرمای هوا برای سفر به بندرعباس باید ماه های آخر پاییز و یا زمستان را انتخاب کنید زیرا در دیگر ماه های سال هوای گرم و رطوبت ممکن است مسافران را آزرده کند. بندرعباس شهر نسبتا بزرگی است که غالب دیدینی های آن به دریا گره خورده است.

این شهر در مقایسه با برخی از شهرهای ایران به لحاظ تاریخی از قدمت کمتری برخوردار است اما زیبایی های تاریخی آن از جذابترین دیدنی های ایران محسوب می شود.

از دیدنی های شهر بندرعباس می توان به معبد هندوها، حمام گله داری، عمارت کلاه فرهنگی، ساحل بندرعباس، مجموعه برکه های باران، موزه بندرعباس، بازار سنتی و امامزاده سید مظفر اشاره کرد.مهمترین آثار تاریخی بندرعباس، آثاری است که از دوره حضور هلندی ها یا هندی ها در این شهر باقی مانده.

معبد هندوها: معبد هندو ها که تقریبا ۱۰۰ سال عمر دارد از آثار به جا مانده از دوره حضور هندی ها در شهر بندرعباس است این معبد امروز به نوعی موزه تاریخ شهر بندرعباس است و غیر از تماشای بنا و آثار تماشایی اش می توانید از فروشگاه های صنایع دستی آن و خوراکی های محلی خرید کنید این معبد در مرکز شهر بندرعباس در چهار راه برق قرار دارد.

حمام گله داری: حمام گله داری که به حمام شاه عباس هم معروف است پنج گنبد بزرگ و کوچک تاریخی دارد برای تماشای این حمام تاریخی باید تا محله عوزی ها بروید.

عمارت کلاه فرنگی: عمارتی که امروز در بندرعباس به نام کلاه فرنگی معروف است حدود ۳۰۰ سال پیش توسط نیروهای هلندی در این شهر ساخته شد این قلعه با ۱۶ برج و سه دروازه امروز اداره گمرک شهر بندرعباس است.

ساحل بندرعباس: ساحل زیبا و ارام بندرعباس احتمالا مهمترین جاذبه گردشگری ای شهر است ساحل بینظیر سورو را زا دست ندهید که در یکی از قدیمترین محلات بندرعباس است و خانه های قدیمی رو به دریا دارد به علاوه آلاچیق هایی زیبا از برگ نخل پارک های ساحلی دولتو غدیر با ساحل شنی یکی از بهترین مکان ها برای پیاده روی هستند.

موزه بندرعباس: تماشای موزه بندرعباس را نباید از دست داد این موزه از بخش مختلفی مانند مردم شناسی معماری و باستان شناسی دارد که در کنار اداره کل ارشاد قبل از سه راه هتل هما قرار دارد.

برکه های باران: این مجموعه شامل ۵ برکه آب انبار مربوط به دوران صفویه است و در گذشته منابع ذخیره آب شیرین شهر بندرعباس از این برکه ها تامین می شد که دارای گنبدهای موزون زیبا و منحصر به فردی بوده و مصالح آن سنگ و ملات ساروج است این برکه دارای ۴ دهانه اصلی برای بهره برداری از آب بوده است.

بازار سنتی: بهترین محل برای خرید های سنتی و بومی بازار قدیم بندرعباس است که بخش از آن به بازار روز نیز معروف است. برای گشت و گذار در این بازار باید تا بین خیابان شهربانی و چهار راه برق بروید.خرما، ادویه و ترشی های جنوبی و پارچه های رنگارنگ را می توانید از این بازار بخرید. بازار ماهی فروشان در «پشت شهر» قرار دارد که بیشترین عرضه ماهی و ابزیان در این بازار صورت می گیرد. مجتمع های تجاری زیتون، سیتی سنتر، ستاره شهر، نیلی، ستاره جنوب و ملکه اسمان ها از نقاطی هستند که میتوانید سوغاتی به روز تری را خریدار کنید.

علاوه بر جادبه هایی که در شهر بندرعباس وجود دارد خارج از شهر بندرعباس نیز جاذبه های گردشگری مانند آبگرم گنو یکی از بهترین مکان هایی است که گردشگران می توانند ساعاتی را در این منطقه خوش آب و هوای کوهپایه ای بگذرانند.آب گرم گنو در ۳۴ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس قرار دارد که در برخی از روزها تاکسی ها و اتوبوس هایی برای رفتن به این محل حرکت می کنند.

آب چشمه گنو: از دسته آبهای گوگردی خیلی گرم است، کلر و سولفات، کلسیک گوگردی محسوب می شود. این چشمه دو استخر زنانه و مردانه نسبتا بزرگ دارد که تاسیساتی مانند چندین رواق کوچک برای استراحت و اقامت مسافران، محل فروش نوشیدنی و غیره تجهیز شده است. محوطه اطراف چشمه پر از درخت نخل زیبا و سبز است. پساب این چشمه پس از خارج شدن از استخرها مانند رودخانه کوچکی پس از طی چند کیلومتر با آب نسبتا زیادی به صورت آبشار کوچکی به پایین سرازیر می شود.

از دیگر جاذبه های گردشگری که می توان نام برد غار نمکی خرسین در بخش سیاهو روستای درگز در شمال شرقی بندرعباس و در فاصله ۸۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده است.در خرسین قندیل های نمکی متعددی میبینیم که جز جدا نشدنی این غار زیبا و بکر هستند.جریان اب شوری در غار وجود دارد که در فصل زمستان و بارش های شدید دارای سرعت نسبتا زیادی به سمت خارج غار است.این منطقه به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود در مقایسه با آبشارهای نمکی و قندیل های متنوع با ستون های عظیم نمکی جذابیت بیشتری دارد.

از بندرعباس چه سوغاتی ببریم

ماهی و میگو یکی از اصلی ترین سوغات بندرعباس به دلیل مجاورت با دریای خلیج فارس محسوب می شود.ماهی تن، سنگسر، ساردین، هامور، سرخو، هامور، مقوا از ماهیانی هستند که در این استان صید می شوند.و میتوانید به عنوان سوغاتی از بندرعباس با خود ببرید.

خرما از دیگر تولیدات این استان است که به دلیل قیمت مناسب و ارزش غذایی بالا میتوان به راحتی به عنوان سوغاتی خریداری کنید. مرکباتی مانند لیمو، نارنگی، پرتقال، نارنج، گریپ فروت نی در این استان به صورت زیادی کشت می شود.

صنایع دستی نیز یکی از سوغاتی های جذاب این شهر نیز محسوب می شود که غالب آن به وسیله برگ های درخت خرما ساخته می شود و عمده تولید کنندگان ان را زنان تشکیل می دهند مانند محصولات سفالی، حصیر، گلابتون دوزی، خوس دوزی، کم دوزی.

یکی دیگر از سوغاتی های جالب توجه دست ساز هایی با صدف های دریایی است که در بازار سنتی بندرعباس یافت می شود. برای رسیدن به بندرعباس میتوانید از راه های زمینی، هوایی و راه آهن به این شهر زیبا سفر کنید و در اقامتگاه های خوب و با کیفیت آن سکنی گزینید.