۱۵ موزه فعال خراسان جنوبی چشم انتظار مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شعیبی صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ موزه فعال در سطح استان فعال بوده که طی ایام عید پذیرای مسافران است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، هشت موزه در شهرستان بیرجند قرار دارد، گفت: موزه های مشاهیر و مفاخر ملی، عروسک، باستان شناسی، موزه وقف در مدرسه شوکتیه، موزه میراث پهلوی بیرجند از جمله موزه های فعال در شهرستان بیرجند هستند.

شعیبی با بیان اینکه همچنین هفت موزه فعال در شهرستان های خراسان جنوبی قرار دارد، افزود: موزه مردم شناسی سرایان، موزه مردم شناسی فردوس و بشرویه و موزه های آب، مشاهیر و مردم شناسی در قاین از جمله این موزه ها است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم در نوروز سال جاری از این موزه ها بیان کرد: با توجه به برنامه های پیش بینی شده، انتظار می رود در نوروز پیش رو با افزایش بازدید کننده رو به رو باشیم.

شعیبی ادامه داد: هدف گذاری ما این است که اقدامات میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی سال جاری در راستای محرومیت زدایی از شرق ایران باشد.