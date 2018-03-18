۲۰ اکیپ گشت نوروزی مراقبت از منابع طبیعی در غرب مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی عسگری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی ۲۰ اکیپ گشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی غرب مازندران فعال است اظهار داشت: با ساماندهی گشت های نوروزی منابع طبیعی در حوزه این اداره کل ، این اکیپ ها از ۲۹ اسفند لغایت ۱۳ فروردین سال آینده به طور شبانه روزی در عرصه های منابع طبیعی به گشت و مراقبت خواهند پرداخت.

وی گفت: در این مدت، دو اکیپ گشت مراقبتی و کنترلی تهیه و تنظیم شده است که گشت های مراقبتی که ضابط خاص قضایی هستند وظیفه ذاتی آن جلوگیری از تجاوزات وتصرفات به عرصه های منابع طبیعی ، ساخت وسازهای غیرمجاز و نیز قاچاق چوب بوده و گشت های کنترلی نیز رصد کردن این گشت ها و نحوه برخورد با مردم، متخلفین و عملکرد آنها درابعاد مختلف است.

وی با اشاره به تجربیات سال گذشته در تعطیلات نوروزی بیشترین تخلف را ساخت وساز غیرمجاز در عرصه های منابع ملی ، حاشیه جنگها و روستاها اعلام کرد و ادامه داد: بدلیل حضور مردم در عرصه های جنگلی قاچاق چوب به ندرت صورت می گیرد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهرهمچنین با اشاره به اینکه نیروی انتظامی و دادگستری نیز با برقراری کشیک دراین مدت در خدمت مردم خواهند بود ، افزود: چنانچه تخلفی در عرصه منابع طبیعی صورت گیرد، متخلفین به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهردر ادامه بیان کرد : تعطیلات نوروزی برای سازمان جنگلها و بالاخص نیروهای ادارات منابع طبیعی تعطیلات قابل توجهی نیست و حجم وسیعی از نیروهای منابع طبیعی در گشت و مراقبت که به آنها تکلیف شده حضور خواهند یافت و از دست درازی افراد سودجو به عرصه های منابع طبیعی جلوگیری می کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی نوشهرهمچنین ازآن دسته مسافران نوروزی که به استان سرسبز مازندران سفر می کنند خواست از روشن کردن آتش در جنگل که می تواند حوادث ناگواری ایجاد کند خودداری کنند و قبل از ترک جنگل از خاموش کردن آتش اطمینان پیدا کنند و در نظافت و پاکیزگی سطح جنگل بکوشند و از ریختن زباله درجنگلها پرهیز کنند.

سرهنگ عسکری همچنین خاطرنشان کرد : کد۱۵۰۴ امداد جنگل بدون نیاز به پیش شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیامهای مردمی و هرگونه تخلف در عرصه های جنگلی و مرتعی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر دارای ۷ اداره منابع طبیعی می باشد و بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی را در غرب استان تحت پوشش دارد.