هدست واقعیت مجازی پیشرفته فیس بوک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، به احتمال زیاد این هدست در جریان برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان اف ۸ رونمایی می شود و در ماه می در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. تولید این هدست به دنبال خرید شرکت Oculus توسط فیس بوک صورت می گیرد. این هدست به قیمت ۱۹۹ دلار قابل خریداری خواهد بود.

تولید هدست جدید فیس بوک با همکاری شرکت چینی شیوامی انجام شده و در طراحی آن از پردازنده اسنپ دراگون ۸۲۱ استفاده شده است. مدل ۱۹۹ دلاری این هدست دارای ۳۲ گیگابایت فضا برای ذخیره سازی اطلاعات خواهد بود و نسخه ای ۶۴ گیگابایتی از آن با قیمت بالاتر نیز تولید می شود.

تولید هدست های واقعیت مجازی توسط فیس بوک به دنبال خرید واحد تولید این هدست ها در شرکت اچ تی سی صورت می گیرد. اچ تی سی قبلا هدستی به نام Vive pro هم تولید کرده بود که دارای نمایشگری فوق دقیق، هدفون داخلی و پشتیبانی از آداپتور بی سیم بود.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد مشخصات فنی هدست واقعیت مجازی تازه فیس بوک در دسترس نیست ولی منابع مطلع می گویند زاویه دید گسترده و آزادی عمل بالای کاربر در زمان استفاده از این هدست در نوع خود منحصر به فرد است.