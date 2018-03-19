به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با مشارکت بانک‌انصار، مدیران و روسای شرکت‌های بزرگ تولیدی وخدماتی کشور در هشتمین «اجلاس روسای آیتک» با هدف حمایت از تولید و خدمات ملی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مسیر تولیدملی و توسعه کارآفرینی، گردهم آمدند تا ضمن شنیدن گزارش ارزیابی شرکت‌های حاضر، براساس امتیازات دریافتی ناشی از رویکرد «نگاه‌ازبیرون» و مولفه‌های رفع موانع تولید، بررسی سطح تولید و اشتغال، سطح اعتماد مشتری و سطح خدمات، موردتقدیر قرارگیرند.

طبق اعلام اداره‌کل روابط‌عمومی‌وتبلیغات، هشتمین اجلاس مدیران و روسای شرکت‌های بزرگ و خدماتی نمونه سراسر کشور با عنوان «اجلاس روسای آیتک» با حضور دوتن از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران عامل و روسای شرکت‌های مختلف بخش خصوصی و برخی مدیران و کارشناسان بانک‌ها در محل سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد و طی آن بانک انصار بادریافت تندیس و لوح، مورد تقدیر قرارگرفت.

بنابراین‌گزارش، آقای مطهری‌نژاد سخنگوی این اجلاس با بیان اینکه محورهای موردارزیابی برای برگزاری هشتمین دوره اجلاس روسای آیتک، برگرفته از موارد مطرح شده از سوی موسسه بین المللی ICS GROUP است، از ارزیابی شرکت‌های حاضر در این اجلاس تحت نظارت یک سازمان بین المللی خبر داد.

در این اجلاس معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و دکترحسینی معاون سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی دیدگاه‌های وزارتخانه‌های خود را درخصوص موضوعات اجلاس منعکس ساختند.

این گزارش می‌افزاید که در پایان این مراسم لوح‌تقدیر و نشان ملی نبوغ ومدیریت ایرانی در صنعت بانکداری به مدیرعامل بانک انصار با تائیدیه موسسه ICS GROUP آلمان، نشان زرین شهرت واعتبار در ارائه خدمات نوین بانکی هشتمین اجلاس روسای آیتک و همچنین نشان طلایی برترین روابط عمومی خلاق ، توانمند وتوسعه محور در حوزه بانکداری به بانک انصار اعطا شد