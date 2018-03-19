به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: ادامه فعالیت پرواز هواپیماهای ATR مدل ۲۰۰ و ۵۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان که در جریان سانحه ۲۹ بهمن ماه جهت بررسی های همه جانبه علل بروز سانحه و اطمینان از ایمنی پروازهای این نوع هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شد پس از بررسی های صورت گرفته و گزارش مقدماتی دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری پرواز هواپیماهای مذکور بلامانع است.

همچنین طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، در همین راستا پروازهای ناوگان هواپیمای ATR آسمان ازامروز دوشنبه مورخ ۲۸ اسفندماه ازسرگرفته شد و اولین پرواز در مسیر شیراز - بندرعباس ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه صبح امروز صورت پذیرفت .

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه یک فروند از هواپیمای ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان در ۲۹ بهمن ماه امسال از رادار خارج و اعلام شد در پی برخورد با یکی از قله های رشته کوه دنا در کهگیلویه و بویراحمد، سقوط کرده است، سازمان هواپیمایی کشوری دستور داد تا نهایی شدن بررسی دفتر سوانح این سازمان، سایر ۵ فروند ای تی آر این شرکت غیر عملیاتی شود که نهایتا دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری موافقت مجدد خود را با از سرگیری پرواز هواپیماهای ای تی آر آسمان اعلام کرد.

در این سانحه ۶۵ نفر شامل ۵۹ مسافر و ۶ خدمه پرواز کشته شدند. عملیات انتقال پیکرهای کشته شدگان به دلیل وقوع سانحه در ارتفاع بالای ۴ هزار متری و صعب العبور بودن و همچنین شدت برودت هوا و برف گیر بودن منطقه سقوط، همچنان در جریان و علی رغم گذشت یک ماه از حادثه، به اتمام نرسیده است.