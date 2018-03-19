نحوه حمایت از پیام رسانهای بومی تشریح شد/ معرفی ۵ پیام رسان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، حمید فتاحی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام رسان های داخلی اولین کنفرانس خبری آنلاین وزیر ارتباطات را روی یکی از شبکه های اجتماعی داخلی برگزار کرده است، افزود: ما در وزارت ارتباطات تنها به حمایت های فنی بسنده نکرده ایم و در سایر حوزه ها نیز از پیام رسان های داخلی حمایت کرده ایم که تدوین لوایح پنجگانه حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن جمله است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی نرم افزارهایی داریم که بیش از ۳۰ میلیون بار دانلود شده اند، افزود: ما با تمام امکانات در وزارت ارتباطات در تلاشیم تا از پیام رسان های داخلی حمایت کنیم و ارائه تسهیلات در قالب وام وجوه اداره شده با سود ۸ درصد و حذف تمام روال های بانکی در این راستا انجام شده است.

وی با تاکید بر یک سوم شدن تعرفه پهنای باند مصرفی این پیام رسان های خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در ادامه حمایت از پیام رسان ها، فضای هم مکانی برای نصب تجهیزات و ۳۰۰ گیگابیت اینترنت رایگان در اختیار آنها قرار داده است.

فتاحی با اشاره به پیام رسان های «ویسپی»، «ای گپ»، «گپ»، «بیسفون پلاس» و «سروش» گفت: شورای عالی فضای مجازی ۵ پیام رسان را به عنوان پیام رسان های بومی معرفی کرده است و وزارت ارتباطات به صورت تمام قد در حوزه زیرساخت و سایز حوزه ها از این پیام رسان ها حمایت می کند.

وی ادامه داد: مشکلات فنی قابل حل هستند و اگر تمام سازمان های مسئول طبق سند شورای عالی فضای مجازی به وظایف خود عمل کنند، سایر مشکلات هم حل خواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: وقتی کاربران از محصولی استفاده کنند سرمایه گذاری روی آن توجیه پذیر می شود؛ لذا اقناع عمومی و آگاهی دادن در مورد خدمات گسترده پیام رسان های داخلی از جمله راهکاری موجود برای رونق بخشیدن به عملکرد این پیام رسان هاست.

وی افزود: آگاهی افکار عمومی، معرفی خدمات، صرفه اقتصادی و حفظ حریم خصوصی از جمله امکاناتی است که باید در فضای این شبکه ها صورت بگیرد تا مورد اقبال عمومی قرار بگیرند.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این فضا را نمی توان با قوانین حقوقی و تجاری ۵۰ سال گذشته اداره کرد و باید فارغ از فضای واقعی برای این پیام رسانها، قوانینی در نظر گرفت؛ لذا این فضا نیازمند بازنگری و نوسازی است.