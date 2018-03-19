بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی مجموعه سعدآباد، برنامههای فرهنگی و هنری سعدآباد در ایام نوروز شامل اجرای گروههای موسیقی محلی و سنتی، نمایشهای خیابانی و برنامههای ویژه کودکان، حضور عمو نوروز و حاجی فیروز بهعنوان نماد آیینی ورود به بهار و نوید نوروز، برپایی غرفه های صنایعدستی و... است.
نصب استند اطلاعرسانی ویژه فضای باز در ورودی زعفرانیه و جانمایی کیوسکهای اطلاعرسانی در محوطه سعدآباد، افزودن چهار استند فروش بلیت به مجموعه در جایگاههای درب دربند، درب زعفرانیه، جنب موزه آشپزخانه سلطنتی و جنب موزه امیدوار، نصب و راهاندازی اپلیکیشن سعدآباد و سامانه فروش بلیت اینترنتی بهمنظور تسهیل دسترسی بازدیدکنندگان به اطلاعات و نقشه مربوط به مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد و نصب پنج گیت ورودی (راهبند) در دربهای ورودی، از دیگر اقداماتی است که در مجموعه سعدآباد پیش از فرا رسیدن نوروز صورت گرفته است.
همچنین این مجموعه اقدام به چاپ صدهزار نسخه بروشور فارسی و انگلیسی، نصب بنرهای تبریک نوروزی و استقرار استندهای راهنمای بازدید و ساماندهی تابلوهای راهنمای مسیر در محوطه کرده است.
کاشت صدها اصله نهال از گونههای موجود در باغ سعدآباد، گل کاری وسیع و گلآرایی محوطه باغموزه، آذین بخشیدن به موزهها و کاخموزهها با سفرههای رنگارنگ و زیبای هفتسین از اقدامات صورت گرفته در تمام موزههای سعدآباد است.
این مجموعه بهمنظور خدمترسانی شایسته به بازدیدکنندگان نوروزی، با بهسازی نمازخانه، افزایش ونهای جمعی نقل و انتقال مراجعان، استقرار چندین ایستگاه تهیه و ارائه غذا، و افزایش و نوسازی نیمکتها، آبخوریها، سطلهای زباله و سایر امکانات رفاهی برای افزایش سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان تلاش تلاش شبانهروزی و مؤثری را فراهم آورده است.
در تعطیلات عید رادیو سعدآباد برای اطلاعرسانی و رفاه حال مهمانان نوروزی هر روز برنامههای شاد، زنده و ویژه اجرا کرده به بیان اطلاعات جامع و کاملی در مورد تاریخچه، معماری، آثار موزهای کاخها، طبیعت و گونههای گیاهی سعدآباد و نیز پخش موسیقیهای شاد، سنتی و ویژه کودکان، تهیه گزارش از موزههای سعدآباد، مسابقه برای بالا بردن کیفیت بازدید و همچنین مصاحبه با مسئولان و کارشناسان موزهها خواهد پرداخت.
در نوروز سال گذشته مجموعه سعدآباد، نگین گردشگری تهران، با ثبت بیش از ۵۵۰هزار نفربازدید، یکی از پربازدیدترین سایتهای گردشگری کشور بوده است.
مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، با وسعت ۱۱۰ هکتار و ۱۶ موزه و کاخ موزه از ۱ تا ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹ تا ۱۹ پذیرای علاقمندان به فرهنگ، تاریخ و هنر ایران زمین خواهد بود.
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