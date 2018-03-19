به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ناطقی عصر دوشنبه در آیین بزرگداشت سالروز تاسیس کانون های مساجد بخش آبدان اظهار داشت: سالروز تاسیس کانون های مساجد کشور در راستای تجلیل از مدیران فعال اعضای کانون های فرهنگی وهنری مساجد و مدیران مسجد محور همه ساله با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان کانون رضوان بیان داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت های خوبی از کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان دیر داشته است.

امام جمعه موقت آبدان در این مراسم به بیان جایگاه ویژه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در جامعه و توجه هرچه بیشترخانواده ها و ترغیب فرزندان خود برای حضور و شرکت در برنامه های فرهنگی مساجد پرداخت.

حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده ادامه داد: نکته قابل توجه که می بایست مسئولان شهر به آن توجه کنند جایگاه ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد بخصوص کانون رضوان در اجرای برنامه های فرهنگی هنری و آموزشی است که می‌طلبد که توجه ویژه به آن داشته باشند.

آئین بزرگداشت سالروز تاسیس کانون های مساجد بخش آبدان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر و کانون فرهنگی هنری رضوان مسجد جامع شهر آبدان برگزار شد.

در این آیین همچنین از مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد بخش آبدان تقدیر شد.